XSMN 25/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 25/11/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 25/11. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày 25/11/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 25/11 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 25/11/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam quay số do ba đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam quay số do đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam quay số do đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng bởi An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ đảm nhiệm.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam quay số do đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam sẽ có 4 đài gồm có TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam sẽ gồm 3 đài gồm có Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMN

- Người trúng thưởng có thể đến trụ sở công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc các đại lý được ủy quyền để làm thủ tục nhận giải. Mỗi nơi đều thực hiện kiểm tra và xác minh vé theo đúng quy trình quy định.

- Với những giải có giá trị nhỏ, nhiều người thường lựa chọn đổi tại đại lý vì nhanh gọn và dễ dàng di chuyển. Tuy nhiên, khi nhận thưởng theo cách này, bạn sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng, thường nằm trong khoảng 0,5% – 1% tùy khu vực.

- Nếu trúng giải lớn, bạn nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết để nhận thưởng. Tại đây, bạn sẽ được chi trả đầy đủ số tiền sau khi trừ thuế theo luật, đồng thời không phải đóng thêm bất kỳ khoản phí nào như khi nhận tại đại lý.

Thời hạn lĩnh thưởng XSMN

Thời gian để người trúng thưởng làm thủ tục nhận giải là 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả quay số hoặc từ thời điểm vé kết thúc lưu hành. Sau khi vượt quá mốc 30 ngày này, mọi vé trúng thưởng sẽ mất hiệu lực và không được giải quyết yêu cầu lĩnh thưởng.

