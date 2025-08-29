Xóa độc quyền sản xuất vàng miếng, vì sao giá vẫn liên tiếp lập đỉnh?

(VTC News) -

Ngày 26/8, Chính phủ công bố bãi bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Điều này khiến nhiều người chờ đợi giá vàng trong nước nhanh chóng hạ nhiệt.

Tuy nhiên ngược lại, những ngày sau đó, giá vàng miếng SJC liên tiếp tăng và phá kỷ lục. Theo đó, ngày 27/8, giá vàng miếng ở mức 126 - 128 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày 26/8.

Đến ngày 28/8, giá vàng lại tiếp tục chinh phục mới đỉnh mới 127 - 128,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Lý giải diễn biến này, chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho rằng các điều chỉnh trong nghị định mới chưa thể ngay lập tức đi vào thực tiễn. Ngoài ra, giá vàng tăng một phần còn do tác động từ giá thế giới.

Giá vàng liên tục lập đỉnh sau khi Nhà nước xóa độc quyền sản xuất vàng miếng. (Ảnh minh họa: Công Hiếu).

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Hữu Huân, Trưởng bộ môn Thị trường tài chính (Khoa Ngân hàng, Trường đại học Kinh tế TP.HCM) cũng cho rằng, việc xóa bỏ cơ chế độc quyền vàng sẽ giúp thị trường minh bạch hơn, song thực tế là nguồn cung chưa nhiều, trong khi nhu cầu trong nước vẫn cao.

Vì vậy, cần đảm bảo nguồn cung bằng cách cho phép doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng miếng nhập khẩu với số lượng nhập khẩu đủ cho nhu cầu trong nước. Lúc này giá vàng trong nước mới tiệm cận giá thế giới.

"Theo tôi, sửa đổi Nghị định 24 theo hướng cho phép nhiều tổ chức tài chính đủ điều kiện tham gia kinh doanh vàng miếng và vàng tài khoản sẽ tạo ra một thị trường cạnh tranh thực chất, minh bạch và lành mạnh hơn. Có thêm ngân hàng thương mại, doanh nghiệp lớn tham gia và cạnh tranh sẽ giúp thu hẹp chênh lệch giá mua - bán, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vàng hợp pháp dễ dàng hơn, đồng thời hạn chế giao dịch ngầm", ông Huân nói.

Bên cạnh đó, theo ông Huân, sàn vàng quốc gia vận hành theo chuẩn quốc tế, minh bạch về giao dịch và giá niêm yết, sẽ là công cụ căn bản để thu hẹp khoảng cách giá trong nước - quốc tế. Sàn vàng sẽ trở thành trung tâm kết nối ngân hàng, doanh nghiệp và cá nhân với nhau cũng như với thị trường toàn cầu, tăng thanh khoản, minh bạch hóa toàn bộ dòng giao dịch và giảm cơ hội cho đầu cơ, thao túng giá.

"Nếu sàn vàng quốc gia kết hợp triển khai các sản phẩm tài chính dựa trên vàng - như tín chỉ vàng, chứng chỉ vàng, hoặc tiết kiệm vàng có trả lãi - thì đây sẽ là bước đi đột phá để huy động nguồn vàng nhàn rỗi trong dân, biến vàng thành một nguồn vốn quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội", ông Huân nói.

Ông Nguyễn Quang Huy - chuyên gia Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi) cũng cho biết, ở cấp độ thị trường, trong ngắn hạn chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khó có thể xóa ngay. Nguồn cung chưa kịp đa dạng, trong khi tâm lý đầu cơ và yếu tố thương hiệu vẫn khiến vàng miếng SJC được định giá cao. Do đó, giá có thể còn biến động và chưa phản ánh đầy đủ cung - cầu thực.

Tuy nhiên về dài hạn, khi nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia sản xuất, cạnh tranh về giá và chất lượng dịch vụ sẽ rõ hơn, thị trường vàng vì thế mà minh bạch hơn; chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới sẽ từng bước được thu hẹp.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cũng phân tích, sau nghị định còn phải chờ thông tư hướng dẫn. Khi có thông tư hướng dẫn rõ ràng, các doanh nghiệp nhập được vàng nguyên liệu, dập ra vàng miếng SJC hay vàng miếng thương hiệu khác thì thị trường mới có thể quay về quỹ đạo thông thường là biến động lên xuống theo nhịp giá thế giới.

Cũng theo ông Phương, thời gian tới chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới sẽ giảm dần chứ không thể giảm sốc ngay 5 - 10 triệu đồng/lượng. Ví dụ, chênh lệch giá có thể giảm từ gần 20 triệu đồng/lượng hiện tại xuống còn 16 - 17 triệu đồng/lượng, sau đó xuống 14 - 15 triệu đồng/lượng.

Theo ông Phương, mức chênh lệch hợp lý là khoảng 5 - 7 triệu đồng/lượng.