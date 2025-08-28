+
++
Giá vàng trong nước, thế giới tiếp đà tăng
(VTC News) -
Giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 126 - 128 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.
Tin mới
VinFast bàn giao lô xe Lạc Hồng đưa đón nguyên thủ quốc tế tại Đại lễ 2/9
09:12 28/08/2025
Xe
Còn hàng nghìn chỉ tiêu vào đại học, điểm xét tuyển từ 15 trở lên
09:12 28/08/2025
Tuyển sinh
Tai nạn trên đèo Bảo Lộc: Đầu xe container vỡ nát, giao thông ách tắc
09:10 28/08/2025
Tin nóng
Chợ Bình Điền: 'Lá chắn thép' bảo vệ chất lượng, an toàn thực phẩm của TP.HCM
09:00 28/08/2025
Sức khỏe
6 mẹo rán trứng mềm xốp thơm ngon, không dính chảo mà nhiều người chưa biết
09:00 28/08/2025
Gia đình
Lễ Khai mạc Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh
08:56 28/08/2025
VTC NEWS TV
Hướng di chuyển các khối diễu binh, diễu hành A80 và những vị trí xem đẹp nhất
08:20 28/08/2025
VTC NEWS TV
Cuộc sống sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt
08:16 28/08/2025
Sao Việt
Hậu trường như phim điện ảnh của MV triệu views 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'
08:11 28/08/2025
Ca Nhạc
Câu đố vua Tiếng Việt khiến 90% người không tìm được ra đáp án
08:07 28/08/2025
Hỏi - Đáp
Chiến sĩ nước ngoài gây ấn tượng mạnh trong đêm sơ duyệt diễu binh 2/9
08:02 28/08/2025
VTC NEWS TV
Nên mang theo những gì khi đi xem diễu binh, diễu hành A80?
08:00 28/08/2025
Gia đình
Giá trị sống khác biệt từ căn hộ hạng sang trung tâm Đà Nẵng
08:00 28/08/2025
Dự án
Mê mẩn kỳ quan san hô mùa nước cạn tại vùng biển Gia Lai, Đắk Lắk
07:54 28/08/2025
Đời sống
Miss Audition Ngọc Anh vừa bị bắt là ai?
07:39 28/08/2025
Sao Việt
Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới
07:31 28/08/2025
Thời tiết
Cúng rằm tháng 7 và cúng cô hồn có phải là một?
07:30 28/08/2025
Gia đình
Ivy Global School và ĐH Webster, Tashkent cùng kiến tạo cơ hội học tập chuẩn Mỹ
07:26 28/08/2025
Giáo dục
Nước ngập chưa kịp rút, nhà xưởng ở Hà Nội lại bốc cháy dữ dội
07:26 28/08/2025
Phòng chống cháy nổ
'Miss Audition' Ngọc Anh cầm đầu, điều hành đường dây khí cười thế nào?
07:18 28/08/2025
Bản tin 113
Mẹo gọt vỏ hành ko bị cay mắt
07:07 28/08/2025
Tư vấn
Sau 4 thập kỷ, dàn diễn viên 'Bao giờ cho đến tháng mười' giờ thế nào?
07:06 28/08/2025
Sao Việt
Một trường gây sốt với giấy báo trúng tuyển độc lạ hình hộp bánh trung thu
07:02 28/08/2025
Tin tức - Sự kiện
Soi sức mạnh 'huyền thoại' xe tăng T-62 Nga đẩy vào chiến trường Ukraine
07:02 28/08/2025
Quân sự
Mua xe sang cho bạn gái xong mới biết vé số độc đắc mình mua bị quên phát hành
07:00 28/08/2025
Chuyện bốn phương
Bóng chuyền nữ Việt Nam bị trừ điểm nặng
07:00 28/08/2025
Hậu trường
Giá vàng hôm nay 28/8: Tiếp tục neo ở ngưỡng cao
06:57 28/08/2025
Tin giá vàng
Lý do giới thượng lưu Trung Quốc chuộng hàng hiệu đã qua sử dụng
06:55 28/08/2025
Tư liệu
Ăn sáng thế nào mới đúng?
06:53 28/08/2025
Tư vấn
10 phương tiện giao thông kỳ lạ nhất hành tinh
06:48 28/08/2025
Tư liệu