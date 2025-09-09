Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Yemen ngày 9/9 mấy giờ, chiếu kênh nào?

(VTC News) -

U23 Việt Nam gặp U23 Yemen trong trận đấu cuối cùng của bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra lúc 19h ngày 9/9. Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Yemen được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt"). Ngoài ra, khán giả có thể xem trực tiếp trên kênh VTV5. Báo Điện tử VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu U23 Việt Nam gặp U23 Yemen.

Sau 2 lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam tạm đứng đầu bảng C. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò lần lượt đánh bại U23 Bangladesh và U23 Singapore, ghi tổng cộng 3 bàn và chưa thủng lưới lần nào. Chỉ cần hòa ở trận này, đội chủ nhà giữ được ngôi đầu bảng và giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam gặp U23 Yemen ở lượt trận cuối bảng C.

Màn thể hiện của U23 Việt Nam về mặt lối chơi trong 2 trận đấu trước có nhiều điểm sáng. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik kiểm soát tốt trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội. Vấn đề của U23 Việt Nam nằm ở giai đoạn kết thúc các pha bóng, khi các cầu thủ chưa đủ quyết đoán và sắc bén ở những đường chuyền, cú sút.

U23 Yemen không phải đối thủ mạnh. Đội bóng Tây Á cho thấy họ chỉ ngang ngửa với U23 Bangladesh và U23 Singapore, những đội bóng hoàn toàn lép vế trước U23 Việt Nam. Tuy vậy, U23 Yemen có khả năng phản công tốt hơn với những tiền đạo nhanh, khỏe.

U23 Việt Nam nắm lợi thế lớn. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn cần tránh kịch bản xấu. Do hiệu số bàn thắng - bàn thua hiện tại không cao, U23 Việt Nam có thể gặp bất lợi nếu để thua U23 Yemen và chỉ đứng nhì bảng. Nếu điều này xảy ra, Nguyễn Đình Bắc và đồng đội khó cạnh tranh suất đi tiếp của một trong 4 đội nhì có thành tích cao nhất.