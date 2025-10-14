Xem trực tiếp Nepal vs Việt Nam, vòng loại Asian Cup 2027 trên kênh nào?

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam đấu với Nepal trong trận lượt về bảng F vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) lúc 19h30 hôm nay 14/10. Trận đấu Nepal vs Việt Nam được chiếu trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube FPT Bóng đá Việt).

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ thông tin diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 ở lượt đi.

Trong trận lượt đi diễn ra ngày 9/10 trên sân vận động Bình Dương (TP.HCM), đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và các học trò đạt được mục tiêu về mặt kết quả. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội chủ nhà còn nhiều điểm khiến người hâm mộ lo lắng.

Thi đấu với đối thủ kém tới hơn 60 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam vẫn thủng lưới từ cú sút trúng đích duy nhất của Nepal. Mặt khác, khi đối thủ chơi phòng ngự co cụm, Nguyễn Tiến Linh và đồng đội bế tắc trong giai đoạn dài của trận đấu dù được chơi hơn người.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn tiếp cận trận đấu với sự thận trọng quen thuộc. Đội tuyển Việt Nam chỉ đẩy mạnh tấn công trong hiệp 2, khi nhà cầm quân người Hàn Quốc thực hiện những điều chỉnh để đánh vào điểm yếu của đối thủ.

Tuy nhiên, Nepal cho thấy hạn chế về chất lượng chuyên môn. Sau trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam nắm rõ đối thủ và không cần thiết phải thận trọng quá mức khi bước vào cuộc tái đấu. Người hâm mộ chờ đợi chiến thắng tưng bừng và màn trình diễn áp đảo khi thầy trò ông Kim Sang-sik được chơi trên sân nhà.