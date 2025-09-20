Xem trực tiếp Hà Nội FC đấu với Thể Công Viettel, vòng 4 V.League trên kênh nào?

(VTC News) -

Trận Hà Nội FC đấu với Thể Công Viettel được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn), My TV, TV360 và các kênh truyền hình VTV5, SCTV. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu Hà Nội FC vs Thể Công Viettel.

Hà Nội FC không có khởi đầu tốt ở mùa giải 2025-2026. Đội bóng Thủ đô chỉ giành được 1 điểm sau 3 vòng đấu đầu tiên của V.League và bị loại khỏi Cúp Quốc gia. Lối chơi tấn công kém hiệu quả và hàng phòng ngự đầy lỗ hổng là lý do khiến câu lạc bộ Hà Nội trở thành phiên bản yếu nhất của chính họ trong nhiều năm qua.

Trận đấu Hà Nội FC vs Thể Công Viettel được phát trực tiếp trên FPT Play.

Đội bóng từng 6 lần vô địch V.League vừa biến động mạnh ở đội ngũ quản lý. Huấn luyện viên Makoto Teguramori mất việc. Giám đốc điều hành Nguyễn Quốc Tuấn cũng không còn giữ được vị trí. Hfa Nội FC cho thấy quyết tâm cải tổ mạnh mẽ khi những dấu hiệu bất ổn xuất hiện.

Thể Công Viettel chính là đội loại Hà Nội FC khỏi Cúp Quốc gia. Đội bóng của huấn luyện viên Velizar Popov chơi không hay. Tuy nhiên, họ chỉ cần đủ chắc chắn và hiệu quả để đánh bại đối thủ đang trong cơn khủng hoảng. Bàn thắng duy nhất của Pedro Henrique đưa Thể Công Viettel đi tiếp.

Ở V.League, Bùi Tiến Dũng và đồng đội giành 4 điểm sau 3 vòng đấu (1 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại). Thể Công Viettel mới thủng lưới 1 lần và ghi 4 bàn vào lưới đối thủ. Nhìn chung, Thể Công Viettel dưới thời huấn luyện viên Velizar Popov ưu tiên sự chắc chắn trong phòng ngự. Hàng công của họ đặt tính đơn giản, hiệu quả lên hàng đầu với những cầu thủ ngoại chất lượng cao.

Trận đấu Hà Nội FC vs Thể Công Viettel thuộc vòng 4 V.League 2025-2026 diễn ra lúc 19h15 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội).

Lịch thi đấu, kênh phát sóng trực tiếp vòng 4 V.League hôm nay 20/9

18h: PVF CAND vs Đà Nẵng (FPT Play, TV360)

18h: Thanh Hóa vs Hải Phòng (FPT Play, HTV 1, MyTV, TV 360, SCTV)

19h15: Hà Nội vs Thể Công (FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV).