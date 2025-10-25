Xe container lao thẳng vào nhóm người ven đường, một phụ nữ tử vong

Sáng 25/10, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1 khiến một người tử vong, nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h42 cùng ngày, xe container BKS 50H-123.XX lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Đồng Nai đi TPHCM. Khi đến Km1849+700 (đoạn xã Trảng Bom), xe container va chạm với xe lôi tự chế đang sang đường.

Sau cú va chạm, xe container mất lái tiếp tục lao thẳng vào nhóm người đang đứng ven đường, khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương.

Một số nhân chứng cho biết, khi thấy xe container mất lái lao vào bên đường, nhiều người hô hoán nhau bỏ chạy. Không may, một phụ nữ tử vong nằm dưới gầm xe đầu kéo.

Xe container va chạm với xe lôi tự chế.

Tại hiện trường, xe lôi tự chế cháy giữa đường, nhiều mảnh vỡ và vật dụng bị văng tung tóe. Xe container tông vào trụ điện ven đường mới dừng lại, phần đầu xe hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp với công an địa phương phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và trích xuất hình ảnh camera để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.