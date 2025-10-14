Làm rõ vụ hai nhóm đánh nhau giữa quốc lộ sau va chạm ô tô

(VTC News) -

Ngày 14/10, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh va chạm giao thông giữa xe bán tải và một ô tô. khác. Sau đó, nhóm người đi xe bán tải lao vào đánh tới tấp tài xế xe khác, bất chấp những lời can ngăn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 11/10 trên Quốc lộ 28, đoạn qua xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng.

Nhóm 3 người trên xe bán tải lao vào đánh 2 người (mặc áo trắng) trong đoàn đi đám cưới. (Ảnh chụp lại từ camera)

Một người trong cuộc, anh V.T.C. (25 tuổi) cho biết, chiều 11/10, anh lái ô tô chở 5 người trong gia đình đi từ xã Quảng Khê (tỉnh Lâm Đồng) về xã Đinh Trang Thượng trên Quốc lộ 28. Khi đến xã Tà Đùng thì xảy ra va chạm với xe bán tải chạy theo hướng ngược lại. Xe anh bị hỏng đèn bên trái.

Do xe bán tải không dừng lại giải quyết nên anh C quay đầu đuổi theo, khoảng 500m thì bắt kịp. Lúc xuống xe, vì bức xúc nên anh C. nói tục và bị 3 người đàn ông trên xe bán tải lao vào đánh.

Một người đi cùng xe với anh C. đến can ngăn cũng bị đuổi đánh, ngã ra đường.

Sau khi hành hung, nhóm người đi xe bán tải bỏ đi. Toàn bộ vụ việc được camera hành trình ô tô nh C. ghi lại. Video này sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.