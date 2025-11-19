Xây dựng Trường ĐH Y Hà Nội thành cơ sở đào tạo trọng điểm, nhóm đầu châu Á

Điểm lại những dấu mốc trong quá trình hình thành, phát triển cùng các thành tựu nổi bật giai đoạn 2021 - 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long khẳng định, Trường Đại học Y Hà Nội là cơ sở đào tạo danh giá, có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực y khoa với nhiều kết quả có thể lượng hóa rõ ràng. Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng tới tập thể nhà trường vì những đóng góp xuất sắc, bề dày thành tích và nỗ lực không ngừng trong sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thời gian qua, Bộ Chính trị, Đảng, Chính phủ đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng nhằm hỗ trợ các cơ sở y tế, giáo dục và đào tạo, trong đó Trường Đại học Y là đối tượng thụ hưởng đồng thời nhiều chính sách. Phó Thủ tướng gợi mở, nếu trường tập trung ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để nghiên cứu, sản xuất thuốc, vaccine, phát triển các sản phẩm OCOP của ngành Dược, Y học cổ truyền thì có thể thụ hưởng "cả bầu trời chính sách", tuy nhiên Trường Đại học Y cần xác định rõ vị trí, mục tiêu hoạt động và chủ động đề xuất đến đúng “địa chỉ”.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long và đoàn công tác thăm phòng truyền thống trường Đại học Y Hà Nội.

Thời gian tới, trường cần tổ chức triển khai hiệu quả Đề án "Phát triển Trường Đại học Y Hà Nội thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia thuộc nhóm hàng đầu châu Á" đã được Thủ tướng phê duyệt. Trong đó, Phó Thủ tướng lưu ý trường xác định rõ thứ tự ưu tiên đầu tư các dự án, để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Ngoài việc tập trung cho nhiệm vụ đào tạo, trường cần chú trọng đầu tư phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong bệnh viện; phát huy trí tuệ, đẩy mạnh hợp tác, huy động các nguồn lực, tìm hướng hiện thực hóa, thương mại hóa những sản phẩm, kết quả nghiên cứu của trường để gia tăng nguồn thu; triển khai chặt chẽ, hiệu quả mô hình gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu và khám chữa bệnh.

Phó Thủ tướng ghi nhận những kiến nghị của trường về cơ chế, chính sách liên quan tự chủ tài chính trong nghiên cứu, hợp tác quốc tế, giảm thủ tục đi ra nước ngoài, mời chuyên gia, tự chủ nguồn thu cũng như những chính sách ưu tiên dành cho đối tượng học những ngành đặc thù; đồng thời đề nghị Bộ Y tế cần tăng cường phối hợp với Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính, các đơn vị liên quan tìm thêm các nguồn lực hỗ trợ Trường thời gian tới.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội phát biểu.

Báo cáo tóm tắt một số thành tựu nổi bật và định hướng phát triển của trường, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, 5 năm qua, Nhà trường đã tăng quy mô đào tạo từ 11.700 lên 16.000 sinh viên, học viên, tăng 35,8%. Đặc biệt, trường đã tăng từ 319 nghiên cứu sinh của 5 năm trước đây lên 816 tiến sĩ nghiên cứu sinh của giai đoạn hiện nay. Mức tăng hơn 120% này là minh chứng thể hiện năng lực nghiên cứu đào tạo trình độ cao của nhà trường.

Thời gian qua, trường đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và đào tạo; lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng danh giá toàn cầu về giáo dục Times Higher Education ở vị trí 801 - 1.200 và thuộc nhóm 501 - 600 lĩnh vực sức khỏe; được Thủ tướng phê duyệt đề án phát triển thành đại học trọng điểm quốc gia, thuộc nhóm hàng đầu châu Á.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long và đoàn công tác thăm phòng truyền thống trường Đại học Y Hà Nội.

Cơ sở vật chất và hệ thống bệnh viện được mở rộng, nâng tổng quy mô lên 800 giường và bổ sung các cơ sở mới. Nhà trường thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính, hoàn thành kiểm định 9 chương trình đào tạo, trong đó có 2 chương trình đạt chuẩn quốc tế. Đội ngũ giảng viên được nâng cao chất lượng, hoạt động nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, giúp trường duy trì tăng trưởng tài chính ổn định trong 5 năm liên tiếp.