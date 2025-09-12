Đóng

Xác minh vụ người phụ nữ nghèo 60 tuổi bị ép trả 2,5 triệu đồng cho chuyến taxi 70km

(VTC News) -

Clip cụ bà khóc nức nở tố tài xế taxi ép trả 2,5 triệu cho quãng đường 70km khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Trang Anh
