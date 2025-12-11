8 cách vệ sinh bồn rửa mặt sạch bong, sáng bóng như mới

(VTC News) -

Bồn rửa mặt là một trong những khu vực được sử dụng nhiều nhất trong nhà vệ sinh. Hằng ngày, nó phải “chịu đựng” đủ loại chất bẩn: Kem đánh răng, sữa rửa mặt, cặn xà phòng, mỹ phẩm, tóc rụng, nước cứng, thậm chí là mảng bám từ vòi kim loại hay cặn vôi bám lâu ngày. Nếu không vệ sinh định kỳ, bồn rửa rất dễ ố vàng, xỉn màu, có mùi khó chịu hoặc tắc nghẽn. Tuy nhiên, việc làm sạch bồn rửa mặt không hề phức tạp; chỉ cần chọn đúng cách và đúng sản phẩm, bạn hoàn toàn có thể khiến bồn rửa sáng bóng như mới mà không mất nhiều thời gian.

Dưới đây là những phương pháp vệ sinh bồn rửa mặt hiệu quả, dễ thực hiện và an toàn cho mọi loại chất liệu.

Dùng baking soda - sạch toàn diện, không gây mòn

Baking soda là chất tẩy rửa tự nhiên cực kỳ hữu ích trong nhà vệ sinh, đặc biệt là với bồn rửa mặt bằng sứ hoặc đá nhân tạo. Nhờ tính kiềm nhẹ, baking soda giúp trung hòa axit, làm sạch cặn bẩn, cặn xà phòng và khử mùi rất tốt.

Cách thực hiện: Làm ẩm bề mặt bồn rửa, rắc một lớp baking soda mỏng khắp bồn, dùng bàn chải hoặc miếng mút mềm chà nhẹ, tập trung vào các khe, rãnh và quanh miệng thoát nước rồi xả sạch với nước ấm.

Bồn rửa sẽ trắng sáng hơn rõ rệt ngay sau khi vệ sinh. Nếu bẩn nặng, bạn có thể kết hợp baking soda với giấm để tăng hiệu quả.

Giấm trắng – “khắc tinh” của cặn canxi và nước cứng

Giấm có tính axit giúp đánh bật các vết ố do nước cứng, cặn canxi hoặc những mảng bám lâu ngày quanh vòi nước và thành bồn.

Xịt dung dịch giấm trắng pha nước - cách vệ sinh bồn rửa mặt hiệu quả. (Ảnh: Drano)

Cách làm sạch bồn rửa mặt bằng giấm trắng:

- Pha giấm với nước theo tỉ lệ 1:1 và đổ vào bình xịt.

- Xịt khắp bề mặt bồn rửa, đặc biệt những vùng có vệt ố vàng.

- Chờ khoảng 10–15 phút để giấm phát huy tác dụng.

- Lau lại bằng khăn mềm rồi rửa sạch.

Nếu cần làm sạch vòi nước inox bị ố, bạn có thể tẩm giấm vào khăn giấy, quấn quanh vòi trong 20 phút rồi lau lại. Kết quả rất rõ rệt: Lớp ố mờ biến mất, bề mặt kim loại sáng bóng hơn.

Chanh tươi – an toàn, thơm mát

Chanh chứa axit citric, có khả năng tẩy nhẹ và khử mùi hiệu quả. Đây là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn làm sạch bồn rửa mặt mà vẫn giữ hương thơm dễ chịu.

Cách sử dụng chanh để vệ sinh bồn rửa mặt: Cắt đôi trái chanh, chà trực tiếp lên bề mặt bám bẩn; hoặc vắt nước cốt chanh trộn với muối để tăng hiệu quả tẩy rửa. Chờ 2–3 phút, sau đó xả lại bằng nước.

Chanh đặc biệt hữu ích để làm sạch vết ố nhẹ, mảng bám kem đánh răng hay các giọt bẩn do mỹ phẩm để lại.

Nước rửa chén và nước ấm hiệu quả bất ngờ

Đôi khi bạn không cần dùng đến bất kỳ chất tẩy rửa mạnh nào. Chỉ nước rửa chén pha loãng với nước ấm cũng đủ làm sạch bồn rửa mặt hằng ngày. Cách làm:

- Pha nước rửa chén với nước theo tỉ lệ 1:5.

- Dùng khăn mềm hoặc mút rửa bát lau toàn bộ bồn rửa.

- Xả lại bằng nước ấm để hạn chế vệt loang.

Phương pháp này phù hợp để vệ sinh nhanh mỗi ngày, giúp ngăn mảng bám hình thành và giữ bồn rửa luôn sạch.

Làm sạch sâu bằng kem tẩy đa năng

Nếu bồn rửa bị ố vàng nặng hoặc xỉn màu sau thời gian dài không vệ sinh, kem tẩy đa năng (loại chuyên dùng cho nhà tắm) là lựa chọn hiệu quả. Cách thực hiện:

- Bôi một lượng kem tẩy vừa đủ lên bề mặt bồn.

- Dùng mút mềm hoặc bàn chải chà nhẹ, đặc biệt quanh đường viền và ống thoát nước.

- Rửa lại thật kỹ để không còn dư chất tẩy.Khi dùng kem tẩy, cần đeo găng tay và mở cửa thông gió để tránh kích ứng da.

Loại bỏ tóc và cặn bẩn quanh lỗ thoát nước

Một trong những nguyên nhân khiến bồn rửa mặt bốc mùi và chảy nước chậm là tóc rụng và bọt xà phòng tích tụ trong lỗ thoát nước. Cách khắc phục nhanh:

- Dùng kẹp gắp hoặc que nhựa lấy tóc rối ra khỏi miệng cống.

- Đổ hỗn hợp baking soda + giấm xuống cống để làm sạch sâu.

- Xả lại bằng nước nóng để đẩy nốt các mảng bám.

Nếu mùi khó chịu kéo dài, bạn có thể dùng enzyme chuyên làm sạch đường ống – an toàn và không ăn mòn kim loại.

Lau khô ngay sau khi sử dụng – thói quen nhỏ, hiệu quả lớn

Nhiều người thường để bồn rửa mặt tự khô sau khi sử dụng, tạo điều kiện cho cặn nước, khoáng chất và vệt loang hình thành. Chỉ cần một chiếc khăn mềm, bạn có thể:

Lau khô bề mặt sau khi sử dụng là bí quyết làm sạch bồn rửa mặt dễ dàng, không tốn kém. (Ảnh: Howtocleanthings)

- Lau khô bề mặt sau khi đánh răng hoặc rửa mặt.

- Lau quanh đáy vòi nước để giảm cặn vôi.

- Giữ bồn rửa luôn bóng sạch như mới.

Đây là cách duy trì độ sáng bóng hiệu quả nhất và không tốn bất kỳ chi phí nào.

Vệ sinh vòi nước và tay nắm để tạo khác biệt lớn

Nhiều người thường chỉ chú ý đến lòng bồn mà quên mất vòi nước. Chính vòi nước mới là nơi dễ bị ố, mờ và mất bóng nhất. Bạn có thể làm sạch vòi bằng giấm trắng, kem đánh răng hoặc khăn ướt tẩy chuyên dụng.

Sau khi lau sạch, nên đánh bóng bằng khăn khô để bề mặt inox trở nên sáng loáng.

Để bồn rửa luôn sạch sẽ, bạn nên: Lau nhanh mỗi ngày bằng nước rửa chén pha loãng; vệ sinh kỹ 1–2 lần/tuần bằng baking soda, giấm hoặc chanh; làm sạch sâu mỗi tháng với kem tẩy đa năng hoặc dung dịch chuyên dụng. Việc vệ sinh định kỳ không chỉ giúp bồn rửa sáng đẹp mà còn bảo vệ ống nước, hạn chế tắc nghẽn và ngăn vi khuẩn phát triển.