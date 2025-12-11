Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 11/12: U22 Việt Nam đấu U22 Malaysia

Chương trình thi đấu của SEA Games 33 hôm nay 11/12 - ngày thi đấu chính thức thứ hai - có 33 môn thể thao diễn ra. Trong đó, 14 môn trao huy chương gồm điền kinh, bóng rổ, billiards, canoe, đua xe đạp, trượt nước mạo hiểm, thể dục dụng cụ, jujitsu, judo, karate, võ thuật tổng hợp (MMA), snooker, bơi, taekwondo.
Theo lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất 11/12, đoàn thể thao Việt Nam tham dự 26 môn. Sự chú ý của người hâm mộ hướng về đội tuyển bóng đá nữ và bóng đá nam U22 Việt Nam. Cả 2 đội bóng đều bước vào trận đấu quan trọng tranh suất vào bán kết.
Phạm Thanh Bảo ở nội dung nam 100m bơi ếch, đội tuyển karate nội dung đồng đội nữ kata, các võ sĩ MMA Quàng Văn Minh, Trần Ngọc Lượng, Dương Thanh Bình có cơ hội giành huy chương vàng được đánh giá cao.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất
Bơi
Từ 9h: Vòng loại các nội dung
- Nam 50m bơi ngửa: Trịnh Trường Vinh
- Nam 50m tự do: Lương Nino
- Nữ 200m tự do: Nguyễn Khả Nhi
- Nam 100m bơi ếch: Phạm Thanh Bảo
- Nữ 200m bơi hỗn hợp: Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân
Từ 18h: Chung kết các nội dung
Bóng chuyền
12h30: Nữ Việt Nam vs Malaysia
Điền kinh
16h50: Chung kết Nam nhảy 3 bước - Hồ Trọng Mạnh Hùng, Trần Văn Diện
17h: Vòng loại Nam 100m - Ngần Ngọc Nghĩa
17h25: Vòng loại Nữ 100m - Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý
17h50: Chung kết Nam 1.500m - Lương Đức Phước, Sầm Văn Đời
18h05: Chung kết Nữ 1.500m - Bùi Thị Ngân, Nguyễn Khánh Linh
18h15: Chung kết nữ ném đĩa, nam 100m, nữ 100m
Cầu lông
10h30: Vũ Thị Trang (chưa xác định đối thủ)
12h: Nguyễn Thùy Linh (chưa xác định đối thủ)
12h: Lê Đức Phát vs Zaki Ubaidillah (Indonesia)
13h: Nguyễn Hải Đăng vs Alwi Farhan (Indonesia)
14h: Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh vs Myanmar
15h: Bùi Bích Phương, Vũ Thị Trang vs Thái Lan
Bóng chày
12h: Việt Nam vs Thái Lan
Bóng rổ 3x3
11h25: Việt Nam vs Malaysia (Nam)
15h30: Việt Nam vs Indonesia (Nữ)
Boxing
14h: Nữ 54 kg - Võ Thị Kim Ánh vs Claudine Veloso (Philippines)
14h: Nam 46-48 kg - Nguyễn Linh Phụng vs Jay Bryan Baricuatro (Philippines)
Đua thuyền kayak và canoe
9h: Vòng loại kayak đôi nam 200m - Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Minh Tuấn
9h20: Vòng loại Canoe đôi nam 200m - Phạm Hồng Quân, Dương Anh Đức
9h45: Vòng loại Kayak đôi hỗn hợp 200m - Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo
Từ 15h: Chung kết các nội dung
Cờ vua
9h: Vòng loại đồng đội hỗn hợp - Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo, Trần Quốc Dũng, Phạm Thanh Phương Thảo
Xe đạp địa hình
9h: Vòng loại nam băng đồng - Bùi Văn Nhất, Chảo Ông Lủ Phim
Mô tô nước
Từ 9h30: Vòng loại các nội dung
Bóng đá nam
16h: U22 Việt Nam vs U22 Malaysia
Bóng đá nữ
16h: Việt Nam vs Myanmar
Golf
8h: Vòng loại đồng đội và đơn nam - Nguyễn Trọng Hoàng, Hồ Anh Huy, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Minh
Thể dục dụng cụ
Từ 14h30: Chung kết các nội dung
- Nữ nhảy chống: Nguyễn Thị Quỳnh Như
- Nam ngựa tay quay: Đặng Ngọc Xuân Thiện
- Nữ xà lệch: Trần Đoàn Quỳnh Nam
- Nam vòng treo: Nguyễn Văn Khánh Phong
Bóng ném
17h: Việt Nam vs Thái Lan (Nam)
Judo
13h: Chung kết Nage no kata - Trần Quốc Cường/Phan Minh Hạnh
13h: Chung kết Ju no kata - Mai Thị Bích Trâm/Vũ Hoàng Khánh Ngọc
Jujitsu
Từ 9h: Chung kết các nội dung
- Nam newaza 69 kg: Đặng Đình Tùng, Phạm Trí Dũng
- Nam newaza 85 kg: Nguyễn Tiến Triển, Phạm Lê Hoàng Linh
- Nữ newaza 48 kg: Phạm Thị Thu Hà
- Nữ newaza 57 kg: Trần hồng Ân
Karate
Từ 11h: Vòng loại các nội dung
- Đồng đội nam kata: Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức, Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Quân
- Đồng đội nữ kata: Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên
Từ 13h30: Tranh huy chương đồng và chung kết
Bi sắt
Từ 9h30: Vòng loại các nội dung
- Đôi nam: Lý Ngọc Tài, Ngô Ron
- Đôi nữ: Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thúy Kiều
- Đôi hỗn hợp: Trần Ngọc Kiệt, Lại Thị Dung
Đua thuyền buồm
10h-17h: Vòng 2
Taekwondo
Từ 10h: Vòng loại các nội dung
- Nữ dưới 46 kg: Nguyễn Thị Mai vs Timor Leste
- Nam dưới 58 kg: Nguyễn Hồng Trọng vs Timor Leste
Quần vợt
10h: Đồng đội nam - Việt Nam vs Indonesia
Teqball
Từ 10h: Vòng loại các nội dung
- Đơn nam: Bá Trường
- Đơn nữ: Gia Nghi
- Đôi hỗn hợp: Bảo Huy, Trà My
MMA
13h: Chung kết Nam hiện đại 65 kg - Quàng Văn Minh vs Malaysia
13h: Chung kết Nữ truyền thống 54 kg - Dương Thị Thanh Bình vs Indonesia
14h30: Chung kết Nam hiện đại 60 kg - Trần Ngọc Lượng vs Indonesia.