Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 11/12: U22 Việt Nam đấu U22 Malaysia

(VTC News) -

Chương trình thi đấu của SEA Games 33 hôm nay 11/12 - ngày thi đấu chính thức thứ hai - có 33 môn thể thao diễn ra. Trong đó, 14 môn trao huy chương gồm điền kinh, bóng rổ, billiards, canoe, đua xe đạp, trượt nước mạo hiểm, thể dục dụng cụ, jujitsu, judo, karate, võ thuật tổng hợp (MMA), snooker, bơi, taekwondo.

Theo lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất 11/12, đoàn thể thao Việt Nam tham dự 26 môn. Sự chú ý của người hâm mộ hướng về đội tuyển bóng đá nữ và bóng đá nam U22 Việt Nam. Cả 2 đội bóng đều bước vào trận đấu quan trọng tranh suất vào bán kết.

Phạm Thanh Bảo ở nội dung nam 100m bơi ếch, đội tuyển karate nội dung đồng đội nữ kata, các võ sĩ MMA Quàng Văn Minh, Trần Ngọc Lượng, Dương Thanh Bình có cơ hội giành huy chương vàng được đánh giá cao.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 11/12

Bơi

Từ 9h: Vòng loại các nội dung

- Nam 50m bơi ngửa: Trịnh Trường Vinh

- Nam 50m tự do: Lương Nino

- Nữ 200m tự do: Nguyễn Khả Nhi

- Nam 100m bơi ếch: Phạm Thanh Bảo

- Nữ 200m bơi hỗn hợp: Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân

Từ 18h: Chung kết các nội dung

Bóng chuyền

12h30: Nữ Việt Nam vs Malaysia

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đấu với Malaysia ở lượt trận thứ 2.

Điền kinh

16h50: Chung kết Nam nhảy 3 bước - Hồ Trọng Mạnh Hùng, Trần Văn Diện

17h: Vòng loại Nam 100m - Ngần Ngọc Nghĩa

17h25: Vòng loại Nữ 100m - Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý

17h50: Chung kết Nam 1.500m - Lương Đức Phước, Sầm Văn Đời

18h05: Chung kết Nữ 1.500m - Bùi Thị Ngân, Nguyễn Khánh Linh

18h15: Chung kết nữ ném đĩa, nam 100m, nữ 100m

Cầu lông

10h30: Vũ Thị Trang (chưa xác định đối thủ)

12h: Nguyễn Thùy Linh (chưa xác định đối thủ)

12h: Lê Đức Phát vs Zaki Ubaidillah (Indonesia)

13h: Nguyễn Hải Đăng vs Alwi Farhan (Indonesia)

14h: Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh vs Myanmar

15h: Bùi Bích Phương, Vũ Thị Trang vs Thái Lan

Bóng chày

12h: Việt Nam vs Thái Lan

Bóng rổ 3x3

11h25: Việt Nam vs Malaysia (Nam)

15h30: Việt Nam vs Indonesia (Nữ)

Boxing

14h: Nữ 54 kg - Võ Thị Kim Ánh vs Claudine Veloso (Philippines)

14h: Nam 46-48 kg - Nguyễn Linh Phụng vs Jay Bryan Baricuatro (Philippines)

Đua thuyền kayak và canoe

9h: Vòng loại kayak đôi nam 200m - Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Minh Tuấn

9h20: Vòng loại Canoe đôi nam 200m - Phạm Hồng Quân, Dương Anh Đức

9h45: Vòng loại Kayak đôi hỗn hợp 200m - Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo

Từ 15h: Chung kết các nội dung

Cờ vua

9h: Vòng loại đồng đội hỗn hợp - Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo, Trần Quốc Dũng, Phạm Thanh Phương Thảo

Xe đạp địa hình

9h: Vòng loại nam băng đồng - Bùi Văn Nhất, Chảo Ông Lủ Phim

Mô tô nước

Từ 9h30: Vòng loại các nội dung

Bóng đá nam

16h: U22 Việt Nam vs U22 Malaysia

Bóng đá nữ

16h: Việt Nam vs Myanmar

Đội tuyển nữ Việt Nam phải thắng trong trận đấu với Myanmar.

Golf

8h: Vòng loại đồng đội và đơn nam - Nguyễn Trọng Hoàng, Hồ Anh Huy, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Minh

Thể dục dụng cụ

Từ 14h30: Chung kết các nội dung

- Nữ nhảy chống: Nguyễn Thị Quỳnh Như

- Nam ngựa tay quay: Đặng Ngọc Xuân Thiện

- Nữ xà lệch: Trần Đoàn Quỳnh Nam

- Nam vòng treo: Nguyễn Văn Khánh Phong

Bóng ném

17h: Việt Nam vs Thái Lan (Nam)

Judo

13h: Chung kết Nage no kata - Trần Quốc Cường/Phan Minh Hạnh

13h: Chung kết Ju no kata - Mai Thị Bích Trâm/Vũ Hoàng Khánh Ngọc

Jujitsu

Từ 9h: Chung kết các nội dung

- Nam newaza 69 kg: Đặng Đình Tùng, Phạm Trí Dũng

- Nam newaza 85 kg: Nguyễn Tiến Triển, Phạm Lê Hoàng Linh

- Nữ newaza 48 kg: Phạm Thị Thu Hà

- Nữ newaza 57 kg: Trần hồng Ân

Karate

Từ 11h: Vòng loại các nội dung

- Đồng đội nam kata: Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức, Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Quân

- Đồng đội nữ kata: Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên

Từ 13h30: Tranh huy chương đồng và chung kết

Bi sắt

Từ 9h30: Vòng loại các nội dung

- Đôi nam: Lý Ngọc Tài, Ngô Ron

- Đôi nữ: Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thúy Kiều

- Đôi hỗn hợp: Trần Ngọc Kiệt, Lại Thị Dung

Đua thuyền buồm

10h-17h: Vòng 2

Taekwondo

Từ 10h: Vòng loại các nội dung

- Nữ dưới 46 kg: Nguyễn Thị Mai vs Timor Leste

- Nam dưới 58 kg: Nguyễn Hồng Trọng vs Timor Leste

Quần vợt

10h: Đồng đội nam - Việt Nam vs Indonesia

Teqball

Từ 10h: Vòng loại các nội dung

- Đơn nam: Bá Trường

- Đơn nữ: Gia Nghi

- Đôi hỗn hợp: Bảo Huy, Trà My

MMA

13h: Chung kết Nam hiện đại 65 kg - Quàng Văn Minh vs Malaysia

13h: Chung kết Nữ truyền thống 54 kg - Dương Thị Thanh Bình vs Indonesia

14h30: Chung kết Nam hiện đại 60 kg - Trần Ngọc Lượng vs Indonesia.