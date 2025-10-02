Xác minh thông tin hổ xuất hiện ở Phú Thọ

(VTC News) -

Ngày 2/10, lãnh đạo UBND xã Ngọc Sơn (Phú Thọ) cho biết, trong quá trình đi rừng, người dân địa phương phát hiện một con vật nghi là hổ và báo tin cho chính quyền địa phương.

UBND xã cử lực lượng đến hiện trường nắm bắt tình hình và thực hiện cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân.

Lãnh đạo UBND xã Ngọc Sơn cho biết thêm, lực lượng kiểm lâm, các cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh đường đi, vết chân, phân… để xác định cụ thể liệu có phải là hổ hay không. Theo mô tả của người dân, con vật nghi là hổ nặng khoảng 15–20kg, có thể là một con hổ con đi lạc. Tuy nhiên, người dân lại không chụp lại được hình ảnh của động vật nghi là hổ này.

Dấu chân nghi là của hổ xuất hiện ở Phú Thọ.

Hiện tại, con vật này chưa gây thiệt hại hay nguy hiểm cho người dân. Sau khi được phát hiện, con vật này đã di chuyển về hướng Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông.

“Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông chủ yếu là núi đá, ít có khả năng xuất hiện hổ. Theo ghi nhận, trong khoảng 60 năm nay chưa từng có hổ xuất hiện ở khu vực này”, vị này nói.

Chính quyền khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận, chụp ảnh hay săn bắt con vật này, nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng và góp phần bảo tồn động vật hoang dã.