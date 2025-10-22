Vụ tấn công mạng Jaguar Land Rover gây thiệt hại 2,5 tỷ USD cho kinh tế Anh

(VTC News) -

Vụ tấn công mạng vào Jaguar Land Rover (JLR), thuộc sở hữu của Tata Motors (Ấn Độ), hồi tháng 8, gây thiệt hại khoảng 1,9 tỷ bảng Anh (tương đương 2,55 tỷ USD) cho nền kinh tế Anh và ảnh hưởng đến hơn 5.000 tổ chức trong nước, theo một báo cáo được công bố ngày 22/10.

Báo cáo do Trung tâm Giám sát An ninh Mạng (Cyber Monitoring Centre - CMC), một tổ chức phi lợi nhuận độc lập gồm các chuyên gia trong ngành - trong đó có cựu lãnh đạo Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia Anh (NCSC) - thực hiện. Phân tích này cũng đánh giá thiệt hại có thể còn lớn hơn nếu việc khôi phục sản xuất tại JLR về mức trước khi bị tấn công gặp trì hoãn.

“Đây dường như là vụ tấn công mạng gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng nhất từng xảy ra ở Anh, với phần lớn tác động tài chính xuất phát từ việc mất sản lượng sản xuất tại JLR và các nhà cung cấp của hãng”, báo cáo nêu rõ.

Bên trong nhà máy Jaguar Land Rover. (Ảnh: Reuters)

Sau gần 6 tuần ngừng sản xuất, JLR đã bắt đầu khôi phục hoạt động từ đầu tháng này. Hãng sở hữu ba nhà máy tại Anh, với tổng sản lượng khoảng 1.000 xe mỗi ngày.

Các nhà phân tích ước tính JLR mất khoảng 50 triệu bảng mỗi tuần do ngừng hoạt động. Để hỗ trợ hãng và các nhà cung cấp, chính phủ Anh đã cung cấp bảo đảm vay trị giá 1,5 tỷ bảng vào cuối tháng 9.

Trung tâm CMC được tài trợ bởi ngành bảo hiểm và chuyên phân loại tác động tài chính của các vụ việc an ninh mạng lớn đối với doanh nghiệp Anh. Vụ tấn công mạng vào JLR được xếp loại mức 3 trên thang 5 cấp độ.

Trong quý III, JLR cho biết doanh số bán buôn và bán lẻ đã giảm lần lượt 24,2% và 17,1%, phản ánh tác động của việc ngừng sản xuất, cộng với việc dừng dần các mẫu Jaguar cũ và ảnh hưởng của thuế quan Mỹ.

“Đây là một quý đầy thử thách đối với JLR”, CEO Adrian Mardell của hãng xe cho biết.