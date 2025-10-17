Vụ ‘Gà lôi trắng’: Toà miễn trách nhiệm hình sự cho anh Thái Khắc Thành

(VTC News) -

Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 17/10, hội đồng xét xử sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án cũng như nghe các bên trình bày quan điểm đã tiến hành nghị án và tuyên miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Thái Khắc Thành (quê Nghệ An) trong vụ án "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” liên quan việc nuôi, bán 13 con gà lôi trắng.

Theo thẩm phán Phạm Ngọc Thành (chủ tọa phiên tòa), việc truy tố bị cáo Thái Khắc Thành là đúng người, đúng tội nhưng xem xét đề nghị của VKSND tỉnh Hưng Yên nên đã quyết định sửa bản án sơ thẩm, miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Anh Thái Khắc Thành cùng người thân phấn khởi sau khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm.

Sau khi nghe tuyên án, bị cáo Thái Khắc Thành gửi lời cảm ơn đến HĐXX, VKSND tỉnh Hưng Yên đã có cái nhìn công tâm, nhân văn và kịp thời để bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự.

Sau phiên tòa, anh Thành gửi lời cảm ơn đến cộng đồng mạng, các luật sư đã nhận bào chữa miễn phí đã đồng hành, giúp đỡ anh được trở lại cuộc sống để có cơ hội tiếp tục chăm sóc vợ con.

Trước đó, đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm tại phiên tòa phúc thẩm cho rằng bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025/HS-ST ngày 8/8/2025 của TAND khu vực 5, tỉnh Hưng Yên xác định bị cáo Thái Khắc Thành phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” là không phù hợp.

Lý do là bởi tại phụ lục danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thì gà lôi trắng có tên khoa học là Lophura nycthemera, thuộc lớp chim (Aves), bộ gà (Galliformes), họ trĩ (Phasianidae) thuộc nhóm IIB (không còn thuộc nhóm IB, Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ như khi khởi tố điều tra và truy tố).

Do đó, Viện kiểm sát đề nghị TAND tỉnh Hưng Yên miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Thái Khắc Thành.

Gia đình anh Thái Khắc Thành cùng các luật sư bào chữa.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2024, anh Thái Khắc Thành mua trên mạng xã hội một con gà lôi trống của người không quen biết với mức giá 4,5 triệu đồng. Sau đó, cũng qua mạng xã hội, Thành lấy một con chim chích chòe lửa mà mình đang nuôi đổi lấy 2 con gà lôi trắng mái của một người không quen biết cũng ở tỉnh Nghệ An.

Quá trình nuôi, các con gà lôi mái đẻ được 13 trứng, ấp nở ra được 10 gà con, 3 trứng bị hỏng. Đến tháng 3/2025, anh Thành rao bán gà lôi con trên mạng xã hội và nhận tin nhắn của tài khoản lạ hỏi mua 10 con gà lôi con. Hai bên thống nhất mức giá 500.000 đồng/con, số tiền phải thanh toán là 5 triệu đồng.

Khoảng 7h ngày 2/4, ô tô mà anh Thành thuê chở theo 10 con gà lôi trắng con, chạy đến địa phận xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ) thì bị lực lượng Công an kiểm tra, lập biên bản thu giữ toàn bộ số gà nói trên.

Khám xét nhà ở của Thái Khắc Thành, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ thêm 3 con gà lôi nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Thái Khắc Thành để điều tra tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Đầu tháng 8/2025, bị cáo Thành bị Tòa án nhân dân khu vực 5 tỉnh Hưng Yên tuyên án sơ thẩm 6 năm tù vì nuôi và bán 13 con gà lôi trắng. Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt bổ sung 30 triệu đồng đối với bị cáo Thành về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Sau bản án sơ thẩm, Viện kiểm sát đã xem xét và tiến hành kháng nghị, phía anh Thành cũng kháng cáo bản án.