Xét xử phúc thẩm bị cáo Thái Khắc Thành vụ nuôi, bán gà lôi trắng

(VTC News) -

Sáng 17/10, nhiều lực lượng chức năng có mặt tại TAND tỉnh Hưng Yên, chỉ những người có giấy mời, luật sư bào chữa được vào trong phòng xét xử.

Nhiều người thân của bị cáo Thái Khắc Thành ngồi chờ bên ngoài cổng tòa. Bị cáo Thái Khắc Thành cùng người thân có mặt từ sớm để tham gia phiên toà.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2022, anh Thái Khắc Thành tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội, biết gà lôi trắng là động vật quý hiếm nên nảy sinh ý định nhân giống bán để lấy tiền chi tiêu.

Luật sư trao đổi với anh Thái Khắc Thành tại phòng xử án phúc thẩm của TAND tỉnh Hưng Yên.

Năm 2024, Thành mua trên mạng xã hội một con gà lôi trống của người không quen biết tại Cần Thơ với mức giá 4,5 triệu đồng.

Sau đó, cũng qua mạng xã hội, Thành lấy một con chim chích chòe lửa mà mình đang nuôi đổi lấy 2 con gà lôi trắng mái của một người không quen biết ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Quá trình nuôi, anh Thành không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền về việc nuôi những con gà lôi trắng nói trên. Sau khi nuôi, các con gà lôi mái đẻ được 13 trứng, ấp nở ra được 10 gà con, 3 trứng bị hỏng.

Đến tháng 3/2025, anh Thành dùng Facebook cá nhân đăng tải hình ảnh gà lôi để rao bán và nhận tin nhắn của tài khoản lạ hỏi mua 10 con gà lôi con. Hai bên thống nhất mức giá 500.000 đồng/con, số tiền phải thanh toán là 5 triệu đồng.

Khoảng 7h ngày 2/4, ô tô mà anh Thành thuê chở theo 10 con gà lôi trắng con, chạy đến địa phận xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ) thì bị lực lượng Công an kiểm tra, lập biên bản thu giữ toàn bộ số gà nói trên.

Bị cáo Thái Khắc Thành tại phiên tòa phúc thẩm.

Khám xét nhà ở của Thái Khắc Thành, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ thêm 3 con gà lôi nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Thái Khắc Thành để điều tra tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Đầu tháng 8/2025, bị cáo Thành bị Tòa án nhân dân khu vực 5 tỉnh Hưng Yên tuyên án sơ thẩm 6 năm tù vì nuôi và bán 13 con gà lôi trắng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bổ sung 30 triệu đồng đối với bị cáo Thành về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Sau khi phiên tòa kết thúc, dư luận có nhiều luồng ý kiến phân tích bản án chưa thấu tình đạt lý.

Nắm bắt dư luận xung quanh bản án, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng kiến nghị Viện kiểm sát ra kháng nghị bản án sơ thẩm để xem xét lại toàn bộ vụ án. Đồng thời, Tòa án nhân dân tỉnh đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với anh Thái Khắc Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kiến nghị của Chánh án, qua nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, bản án hình sự sơ thẩm và các quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân tỉnh nhận thấy rằng cấp sơ thẩm chưa áp dụng thông tư số 27 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/7.

Anh Thái Khắc Thành cùng số gà lôi trắng tại thời điểm bị bắt giữ tháng 4/2025.

Theo thông tư, tại phụ lục danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo quy định, gà lôi trắng có tên khoa học là Lophura nycthemera, thuộc nhóm IIB (không còn thuộc nhóm IB theo nghị định số 84 của Chính phủ như khi khởi tố điều tra và truy tố).

Tuy nhiên bản án sơ thẩm xác định 13 con gà lôi thu giữ của Thái Khắc Thành là "gà lôi trắng" - là loài chim hiện được ghi nhận trong nhóm IB, nghị định số 84 của Chính phủ, nên hội đồng xét xử tuyên Thái Khắc Thành phạm tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 244 Bộ luật Hình sự.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án và các quy định pháp luật, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên nhận định tòa sơ thẩm áp dụng các quy định trên khi tuyên án bị cáo Thành là không đúng với sự thay đổi của chính sách, pháp luật.

Ngày 13/8, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm tuyên phạt anh Thành 6 năm tù, theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.