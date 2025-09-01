Võ sĩ Nga đá gục cao thủ Muay Thái, nhận ngay hợp đồng 2,7 tỷ

(VTC News) -

Asadula Imangazaliev đánh bại Panpanyak.

Trận đấu muay Thái giữa Asadula Imangazaliev và Panpanyak Jitmuangnon thuộc sự kiện ONE Friday Fights 122 kết thúc ngay trong hiệp đầu tiên. Võ sĩ chủ nhà Panpanyak bị hạ gục bằng cú đá cao của đối thủ.

Panpayak Jitmuangnon - tên thật là Taewan Seangngen, 29 tuổi - là võ sĩ có tiếng trong giới muay tại Thái Lan. Anh từng là bạn tập của ngôi sao Rodtang Jitmuangnon và hiện vẫn tập luyện ở câu lạc bộ của võ sĩ có biệt danh "người sắt". Tay đấm này từng 2 lần giành chức vô địch giải Rajadamnern - đấu trường muay Thái danh giá hàng đầu của quê hương môn võ này.

Bước vào trận đấu, võ sĩ người Thái Lan chiếm thế chủ động. Anh tung ra nhiều đòn đá trụ (low kick) khiến Asadula Imangazaliev vài lần mất thăng bằng. Panpanyak Jitmuangnon cũng rất tập trung để hóa giải các đòn đá của đối thủ có lợi thế về chiều cao.

Cú đá trị giá 2,7 tỷ đồng của Asadula Imangazaliev.

Tuy nhiên, đến cuối hiệp một, Asadula Imangazaliev mới là người áp đảo. Panpanyak Jitmuangnon mắc sai lầm "chết người" khi định thực hiện một đòn đá mà không để ý kỹ nhịp di chuyển của đối thủ. Võ sĩ Thái Lan phòng thủ sơ hở và Asadula Imangazaliev quan sát thấy cơ hội này.

Cả 2 võ sĩ cùng thực hiện đòn đá cao. Tuy nhiên, tay đấm người Nga vung chân cao và nhanh hơn so với Panpanyak Jitmuangnon, trúng thẳng vào mặt của đối phương. Cú đá mạnh khiến đại diện chủ nhà xoay người nửa vòng, đập mặt vào hàng rào và mất tỉnh táo.

Trọng tài ngay lập tức dừng trận đấu và tuyên bố chiến thắng knock out cho Asadula Imangazaliev. Với kết quả này, võ sĩ Nga giành được hợp đồng trị giá 100.000 USD (tương đương gần 2,7 tỷ đồng) của ONE Championship.

Đây là chiến thắng thứ 6 liên tiếp trong sự nghiệp của Asadula Imangazaliev tính từ năm 2024 đến nay. Trong đó, tay đấm người Nga có tới 5 trận thắng knock-out, đa số kết thúc nga trong hiệp một.