Võ sĩ Muay Thái tung đòn trúng chỗ hiểm, trọng tài hủy bỏ trận đấu

(VTC News) -

Trọng tài quyết định hủy trận đấu khi võ sĩ Nabil Anane vô tình sút trúng chỗ hiểm giữa háng khiến đối thủ đổ gục.

Vân Khánh
