Thị trường hôm nay ghi nhận 328 mã tăng và 359 mã giảm. Thanh khoản giảm hơn 10% so với phiên trước, đạt hơn 22.500 tỷ đồng trên HoSE.

Điểm đáng chú ý là nhóm bất động sản tăng hơn 3,1% trong phiên. Ngoài Vingroup, nhiều cổ phiếu midcap cũng diễn biến tích cực như NVL (+2,4%), DXG (+1,3%), CEO (+1,2%)...

Các nhóm dầu khí, đầu tư công và dệt may dù đi lên nhưng phân hóa rõ nét. Một số điểm nhấn đáng chú ý gồm CII tăng trần, BSR (+2,3%), HHV (+1,8%)...

Nhóm VN30 ghi nhận áp lực bán chiếm ưu thế với 21 mã giảm, nổi bật như GVR (-3,1%), LPB (-2,7%), SHB (-2,6%), FPT (-2,2%)...Ở chiều ngược lại, nhóm Vingroup tăng mạnh trong phiên chiều với VIC (+5,5%), VHM (+1,5%), qua đó đóng góp khoảng 15 điểm cho chỉ số.

VN-Index lên mức cao nhất 5 tuần. (Ảnh minh họa).

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index giảm 0,25 điểm về ngưỡng 251 điểm. Trong khi đó, UpCom-Index tăng 0,32 điểm lên 127 điểm.

Điểm đáng chú ý trong phiên hôm nay là nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 121 tỷ đồng trên cả ba sàn, tập trung tại các cổ phiếu như: FPT, VCB, VPB và VHM.

Cụ thể, FPT của CTCP FPT bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị 92 tỷ đồng, tương ứng với khoảng 1,2 triệu cổ phiếu.

VCB, VPB và VHM lần lượt bị bán ròng 70,6 tỷ đồng, 61,5 tỷ đồng và 57,9 tỷ đồng. Cùng chiều, khối ngoại cũng bán ròng các mã: BID, GVR, NVL, EIB, SSI và FRT.

Ngược lại, cổ phiếu VNM của CTCP Sữa Việt Nam đứng đầu danh sách được mua ròng với giá trị 79,1 tỷ đồng. Theo sau là VIC của Tập đoàn Vingroup với giá trị mua ròng đạt 65,1 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị hơn 24,8 tỷ đồng, tương đương khối lượng 732.101 cổ phiếu.

Trong đó, PVS của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam là mã bị bán ròng lớn nhất với giá trị 12,4 tỷ đồng. Xếp tiếp theo lần lượt là MBS (7 tỷ đồng), IDC (5,9 tỷ đồng), TNG (1,9 tỷ đồng), VTZ (1,2 tỷ đồng)…

Ở chiều mua ròng, C69 của CTCP Xây dựng 1369 dẫn đầu với giá trị 5,7 tỷ đồng. Kế đến là NFC với giá trị 650 triệu đồng. Ngoài ra, khối ngoại còn mua ròng tại một số cổ phiếu như AAV (421 triệu đồng), NRC (304 triệu đồng), CEO (208 triệu đồng).

Tại thị trường UPCoM, khối ngoại bán ròng 370 triệu đồng.