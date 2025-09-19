VN-Index kết tuần trong sắc đỏ

(VTC News) -

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/9, VN-Index dừng ở 1.658,62 điểm, giảm 6,56 điểm (-0,39%). HNX-Index cũng khép phiên tại 276,24 điểm, mất 0,68 điểm (-0,25%). UPCoM-Index giảm 0,09 điểm (-0,08%) về 111,01 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường nhỉnh hơn phiên trước với giá trị hơn 30.873 tỷ đồng, tương ứng hơn 1,04 tỷ cổ phiếu sang tay.

Riêng sàn HoSE ghi nhận 28.911 tỷ đồng, khối lượng gần 920 triệu cổ phiếu, tăng gần 5% so với phiên trước. Toàn sàn HoSE có 133 mã tăng, 189 mã giảm. HNX có 64 mã tăng, 95 mã giảm và 56 mã tham chiếu, còn UPCoM ghi nhận 154 mã tăng, 157 mã giảm.

Đáng chú ý trong phiên giao dịch hôm nay là cổ phiếu VIC của Vingroup nổi bật khi tăng 5,66% và trở thành động lực chính giúp chỉ số thu hẹp đà giảm, nâng đỡ 7,8 điểm.

Thị trường chứng khoán hôm nay chìm trong sắc đỏ. (Ảnh minh họa).

Nhóm ngân hàng chỉ có 4 mã giữ được sắc xanh là: LPB, KLB, VBB, PGB. Trong khi đó, nhiều mã giảm như: VCB giảm 1,41%, BID giảm 2,45%, CTG và BAB đi ngang, TCB và VPB lần lượt mất hơn 1%...

Nhóm năng lượng và tiện ích ghi nhận GAS giảm 0,79%, BSR mất 3,17% còn POW và PGV quanh tham chiếu. Nhóm công nghiệp có phần ổn định hơn, với GEX tăng 0,73%, VGC tăng 0,86% trong khi HVN giảm 5,54%, VJC mất 1,86%.

Khối ngoại hôm nay tiếp đà bán ròng đột biến 3.029 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, sàn HoSE bán ròng khoảng 2.823 tỷ đồng. Xả mạnh nhất là cổ phiếu VHM khoảng 468 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã SSI và STB cũng bị khối ngoại bán ròng khoảng 283-297 tỷ đồng. VIX và VCB cũng bị bán ròng mạnh tay lần lượt 218 tỷ và 163 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 213 tỷ đồng, cổ phiếu SHS bị bán ròng mạnh tay 94 tỷ đồng. HUT, IDC và CEO cũng bị bán ròng khoảng 15-60 tỷ đồng mỗi mã. Ngoài ra, MBS cũng bị bán ròng khoảng 7 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng nhẹ khoảng 7 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu ACV bị bán ròng với giá trị 5 tỷ trong khi QNS, C92, HNG và PAT bị bán ròng với giá trị chỉ khoảng một vài trăm triệu đồng.

Trước đó, kết phiên sáng 19/9, thị trường chứng khoán tiếp tục ảm đảm khi VN-Index giảm 14,04 điểm (-0,84%) xuống 1.651,14 điểm. Trái ngược, HNX-Index nhích 0,45 điểm (+0,16%) lên 277,37 điểm trong khi UPCoM-Index giảm 0,13 điểm (-0,12%) về 110,97 điểm.

Thanh khoản sàn HoSE đạt 10.857 tỷ đồng (giảm 14%) với 364 triệu cổ phiếu khớp lệnh. Sàn HNX ghi nhận hơn 618 tỷ đồng và UPCoM ở mức 208 tỷ đồng.

Trong nhóm tài chính - ngân hàng, bất động sản phần lớn các mã giảm điểm, ảnh hưởng lớn đến chỉ số. VCB, CTG, TCB, VPB đồng loạt lùi trên 1%. Riêng VHM trong nhóm bất động sản giảm 2,8%, tác động tiêu cực nhất lên thị trường, khi kéo giảm 2,6 điểm của VN-Index.