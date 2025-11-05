vivo X300 'cháy hàng' sau 48 giờ đặt trước

(VTC News) -

Theo kế hoạch, vivo sẽ ra mắt dòng flagship cao cấp X300 Series tại Việt Nam vào ngày 19/11 và cho phép đặt trước tại Việt Nam từ ngày 1/11. Khi đặt trước, khách hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn.

vivo X300 Series gồm 2 phiên bản: Vivo X300 (RAM 12GB + ROM 256GB) có màu hồng halo, đen phantom và vivo X300 Pro (RAM 16GB + ROM 512GB) với 2 lựa chọn màu nâu sa mạc và đen phantom.

Dòng vivo X300 sắp được bán tại Việt Nam. (Ảnh: vivo)

Theo thông tin từ thương hiệu, chỉ sau 48 giờ đặt trước, phiên bản X300 Pro đã “cháy hàng”.

Các phiên bản màu của vivo X300 Series đều sang trọng và tinh tế. (Ảnh: vivo)

vivo X300 Pro được trang bị camera tele ZEISS APO 200MP với cảm biến HPB 1/1.4 inch, lớp phủ ZEISS T và chống rung quang học CIPA 5.5, mang lại hình ảnh sống động và chi tiết.

Ngoài ra, chiếc smartphone này còn sở hữu camera chính 50MP cảm biến LYT-828 (kích cỡ 1/1.28 inch), tích hợp công nghệ VCS 3.0 cùng khả năng chống rung đạt chuẩn CIPA 5.5 giúp chụp nhanh hơn và “chất” hơn.

vivo X300 Pro cũng được trang bị chip hình ảnh chuyên nghiệp VS1, tối ưu tốc độ xử lý và giảm nhiễu, cung cấp trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Trong khi đó, phiên bản vivo X300 tiêu chuẩn sở hữu camera chính ZEISS 200MP, sử dụng cảm biến siêu nhạy HPB và chống rung CIPA 4.5, cung cấp hình ảnh chuyên nghiệp, ổn định và rõ nét. Ngoài ra, camera tele sử dụng cảm biến LYT-602 với công nghệ VCS, cải thiện 11,9% độ nhạy sáng (SNR10), đồng thời đạt chứng nhận ZEISS APO.

Cặp smartphone vivo cùng có camera trước góc rộng ZEISS có độ phân giải 50MP với tính năng tự động lấy nét và thuật toán chân dung độc quyền, mang lại hình ảnh tự nhiên, độ chi tiết cao.

Cả 2 sản phẩm đều được trang bị chip Dimensity 9500 kết hợp chip hình ảnh V3+, mang lại hiệu năng mạnh mẽ cũng như hỗ trợ quay video, chụp ảnh và xử lý đồ họa tốt hơn. Máy sử dụng pin BlueVolt thế hệ thứ 4 với dung lượng lần lượt 6.510 mAh (vivo X300 Pro) và 6.040 mAh (vivo X300), mang lại thời lượng pin dài.

Dòng vivo X300 đi kèm nhiều phụ kiện trong hộp. (Ảnh: vivo)

Hai điện thoại vivo cùng có màn hình ZEISS Master Color Display, hỗ trợ 2 công nghệ bảo vệ mắt gồm 2160 Hz Full Range Luminance PWM Dimming và Full Range Luminance DC Dimming. Màn hình có độ sáng tối thiểu chỉ 1 nit, giúp bảo vệ mắt tốt hơn khi sử dụng trong môi trường thiếu sáng hoặc ban đêm.

vivo X300 Pro được trang bị cụm camera ZEISS APO 200MP. (Ảnh: vivo)

Đặc biệt, dòng X300 Series là thế hệ đầu tiên cài đặt hệ điều hành OriginOS 6 mới, tích hợp công nghệ tính toán siêu lõi, thiết kế trực quan lấy cảm hứng từ thiên nhiên và các tính năng AI, mang lại trải nghiệm mượt mà và cá nhân hóa cao.

Sản phẩm phù hợp cho những người dùng ưu tiên chức năng nhiếp ảnh và pin khỏe, hiệu năng mạnh mẽ.