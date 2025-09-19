Vingroup ký biên bản hợp tác phát triển dự án năng lượng tái tạo tại Indonesia

(VTC News) -

Ngày 19/9, dưới sự chứng kiến của Thống đốc tỉnh Nam Sulawesi, Tập đoàn Vingroup ký kết Biên bản Ghi nhớ (MoU) với doanh nghiệp quốc doanh Indonesia - PT. Sulsel Andalan Energi - tại Nam Sulawesi (Indonesia) về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, với trọng tâm là các dự án điện mặt trời quy mô lớn.

Đây là bước đi chiến lược trong hành trình mở rộng trụ cột năng lượng xanh của Vingroup, kiến tạo đà phát triển bền vững cho khu vực Đông Nam Á và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ năng lượng xanh toàn cầu.

Lễ ký kết hợp tác có sự tham dự của ông Andi Sudirman Sulaiman, Thống đốc tỉnh Nam Sulawesi (đứng giữa), và các lãnh đạo cấp cao của hai doanh nghiệp.

Theo MoU, Vingroup và PT. Sulsel Andalan Energi sẽ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt các dự án điện mặt trời quy mô lớn. Hai bên cũng nhất trí cùng nghiên cứu, phát triển, và khai thác hiệu quả các cơ hội kinh doanh khác trong lĩnh vực môi trường bền vững.

Cụ thể, Vingroup và PT. Sulsel Andalan Energi sẽ chủ động tham gia nghiên cứu toàn diện, khảo sát địa điểm phù hợp cho những dự án điện mặt trời trên đất liền hoặc dưới mặt nước, đồng thời tích hợp các giải pháp lưu trữ năng lượng và lập kế hoạch kết nối lưới điện. Phạm vi công suất của các dự án này có thể dao động từ 1 Megawatt đến 1 Gigawatt.

Vingroup sẽ cung cấp các thông tin phục vụ hoạt động nghiên cứu và phát triển, khai thác những xu hướng công nghệ xanh mới nhất. Trong khi đó, PT. Sulsel Andalan Energi cung cấp thông tin về quy định và cơ sở hạ tầng địa phương.

Ngoài vấn đề năng lượng, Vingroup và PT. Sulsel Andalan Energi cũng đang tích cực thảo luận và nghiên cứu các cơ hội hợp tác sâu rộng trong hàng loạt lĩnh vực khác.

PT. Sulsel Andalan Energi mời Vingroup nghiên cứu khả năng tham gia 2 dự án thành phố thông minh, xây bệnh viện mới rộng 4 ha và cải tạo 7 bệnh viện cao cấp của tỉnh Nam Sulawesi, và các dự án phát triển nhà ở xã hội.

Trong khi đó, với mong muốn xây dựng thành phố xanh, PT. Sulsel Andalan Energi cân nhắc triển khai xe buýt điện VinFast, khuyến khích cán bộ - nhân viên của chính quyền tỉnh mua xe VinFast để thúc đẩy điện hóa giao thông tại Nam Sulawesi, cũng như hỗ trợ công ty phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green xây dựng các trạm sạc xe điện và hỗ trợ hãng taxi thuần điện GSM (Green SM) phát triển.

Ông Andi Sudirman Sulaiman, Thống đốc tỉnh Nam Sulawesi, chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng tự hào chào đón Vingroup, một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam, đến đầu tư tại vùng đất Nam Sulawesi. Uy tín toàn cầu của Vingroup trong lĩnh vực phát triển bền vững đã truyền cảm hứng cho sự hợp tác này, đánh dấu một chương mới trong cam kết mạnh mẽ hướng tới tương lai tốt đẹp hơn, bền vững hơn.

Hòa nhịp cùng sáng kiến ‘Asta Cita’ của Tổng thống Indonesia về kinh tế xanh, chúng tôi tin tưởng rằng hợp tác này hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn của đất nước. MoU hôm nay mới chỉ là khởi đầu cho một điều lớn lao.”

Ông Phạm Sanh Châu, CEO châu Á của Vingroup kiêm CEO VinFast châu Á, chia sẻ: “Thỏa thuận với PT. Sulsel Andalan Energi là bước khởi đầu cho một hành trình kiến tạo ý nghĩa. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ mang lại những giá trị to lớn, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững cho khu vực.

Vingroup đã xác định Năng lượng xanh là một trong những lĩnh vực trọng điểm. Với bản lĩnh và trí tuệ Việt, chúng tôi quyết tâm hiện thực hóa không chỉ các dự án trọng điểm quốc gia mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng ra thế giới, qua đó xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau”.

Indonesia được đánh giá là một trong những thị trường năng lượng tái tạo tiềm năng nhất Đông Nam Á. Với vị trí có bức xạ mặt trời mạnh, Nam Sulawesi là địa điểm lý tưởng để phát triển các dự án điện mặt trời quy mô lớn.

MoU với PT. Sulsel Andalan Energi tiếp tục minh chứng cho mong muốn của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng về việc mang hệ sinh thái Vingroup sang Indonesia.

Trước đó, Vingroup hiện diện tại Indonesia thông qua hãng xe điện VinFast với dải sản phẩm đa dạng, mạng lưới bán hàng - hậu mãi rộng khắp và nhà máy lắp ráp chuẩn bị đi vào hoạt động. VinFast cũng xây dựng hệ sinh thái “Vì Tương lai Xanh” toàn diện, hợp tác với GSM và V-Green, với tầm nhìn chung là đưa cuộc cách mạng giao thông xanh đến gần hơn với mọi người.