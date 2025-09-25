Vingroup được vinh danh tại Giải thưởng Pháp chế Châu Á năm 2025

(VTC News) -

Giải thưởng uy tín quốc tế trong lĩnh vực pháp chế đã khẳng định cam kết và vị thế của Vingroup trong hành trình xây dựng hệ thống tuân thủ toàn diện, quản trị minh bạch theo chuẩn mực quốc tế.

Giải thưởng ALB Pan-Asian Regulatory Awards do tạp chí Asian Legal Business (ALB) tổ chức thường niên, vinh danh các cá nhân, tổ chức và đội ngũ có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực tuân thủ pháp luật, quản trị rủi ro và pháp chế doanh nghiệp tại khu vực châu Á. ALB là ấn phẩm pháp lý thuộc tập đoàn Thomson Reuters - chủ sở hữu hãng thông tấn Reuters uy tín toàn cầu.

Giải được xây dựng trên triết lý coi pháp lý không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là nền tảng để thiết lập các tiêu chuẩn mới về tuân thủ và quản lý rủi ro, đồng thời góp phần phát triển khung pháp lý ở từng quốc gia cũng như trên phạm vi quốc tế.

Với hội đồng giám khảo độc lập gồm các chuyên gia đầu ngành pháp lý - tài chính, giải thưởng ALB Pan-Asian Regulatory Awards được đánh giá là một trong những chuẩn mực uy tín hàng đầu khu vực, đảm bảo tính công bằng, minh bạch và phản ánh đúng những đóng góp nổi bật trong cộng đồng pháp chế - quản trị.

Việc được vinh danh tại ALB Pan-Asian Regulatory Awards khẳng định nỗ lực và cam kết của Vingroup trong việc xây dựng hệ thống tuân thủ toàn diện, quản trị minh bạch theo chuẩn mực quốc tế.

Để được bình chọn là “Lãnh đạo Bộ phận Tuân thủ của năm”, bà Hồ Ngọc Lâm – Trưởng ban Pháp chế Tập đoàn Vingroup, đã được hội đồng độc lập đề cử và vượt qua hàng chục ứng viên đến từ các tập đoàn lớn thuộc các quốc gia như Trung Quốc, Singapore, Ấn Độ, Indonesia... Thành tích này không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực và đóng góp cá nhân, mà còn khẳng định phương châm của Vingroup luôn đề cao sự minh bạch, thượng tôn pháp luật, luôn chú trọng phát triển đội ngũ pháp chế vững mạnh, bảo vệ uy tín doanh nghiệp trên thị trường.

Việc được công nhận tại một giải thưởng uy tín quốc tế càng có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Vingroup đang đẩy mạnh đề cao văn hóa tuân thủ pháp luật trong nước và quốc tế, coi đây là nền tảng để phát triển bền vững lâu dài.

ALB Pan-Asian Regulatory Awards là giải thưởng tôn vinh những cá nhân, tổ chức tiên phong thiết lập chuẩn mực tuân thủ và quản lý rủi ro tại châu Á. Trong những mùa trước, giải đã vinh danh nhiều tên tuổi pháp lý lớn như hãng luật Drew & Napier và Allen & Gledhill đều có tuổi đời hơn 100 năm.