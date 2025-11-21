Vietnam Airlines tiếp tục vận chuyển miễn phí hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Theo đó, từ nay đến ngày 31/12/2025, hàng hóa hỗ trợ sẽ được miễn toàn bộ cước vận chuyển, phụ thu nhiên liệu và các loại phí liên quan, đồng thời được ưu tiên xếp tải trên các chuyến bay của Vietnam Airlines Group từ các sân bay trên cả nước đến các sân bay Phù Cát, Tuy Hòa, Cam Ranh, Liên Khương, Buôn Ma Thuột và Pleiku.

Hoạt động cũng tiếp tục áp dụng đối với các chuyến bay đến Phú Bài, Đà Nẵng và Chu Lai như trong giai đoạn đầu đã triển khai. Thời gian chương trình có thể được kéo dài tùy theo nhu cầu thực tế và lượng hàng hóa hỗ trợ.

Chương trình áp dụng đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan tổ chức Nhà nước, các tổ chức xã hội, quỹ từ thiện (được cơ quan Nhà nước cấp phép hoạt động) và doanh nghiệp được cơ quan chức năng xác nhận mục đích hỗ trợ hoặc giới thiệu. Các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu vận chuyển có thể liên hệ qua các đơn vị nêu trên.

Để đăng ký và đặt giữ chỗ vận chuyển hàng hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ: Nguyễn Thị Liên Hoa - Ban Kế hoạch và Tiếp thị Hàng hóa, Vietnam Airlines. SĐT: 0395216659; Email: hoantl@vietnamairlines.com.

Từ ngày 30/10, Vietnam Airlines Group đã triển khai chương trình vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ đến các sân bay Phú Bài, Đà Nẵng và Chu Lai. Đến nay, 2.081 kiện hàng với tổng trọng lượng trên 30 tấn, gồm nhu yếu phẩm, thuốc men, quần áo và các vật dụng thiết yếu, đã được vận chuyển kịp thời tới đồng bào vùng mưa lũ miền Trung.

Với những hoạt động thiết thực và kịp thời, Vietnam Airlines tiếp tục cho thấy tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của Hãng hàng không quốc gia, luôn đồng hành cùng cộng đồng, chung tay chia sẻ khó khăn để đồng bào vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.