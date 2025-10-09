Vietlott 9/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 9/10/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 9/10. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 9/10/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 9/10/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 9/10 - Xổ số Power 6/55 9/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 9/10/2025 - Vietlott Power 6/55 9/10

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 9/10/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là một trong những loại hình xổ số tự chọn nổi bật của Vietlott, được nhiều người yêu thích nhờ cách chơi đơn giản và cơ hội trúng giải Jackpot tích lũy lên tới hàng chục tỷ đồng.

- Các kỳ quay số được tổ chức vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần, diễn ra công khai, minh bạch và có sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan chức năng.

- Nếu có bất kỳ thay đổi nào về lịch quay thưởng, Vietlott sẽ thông báo sớm nhất đến người chơi thông qua website chính thức, ứng dụng di động và các điểm bán hàng trên toàn quốc.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Người chơi trúng thưởng Power 6/55 cần làm thủ tục nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, tấm vé trúng sẽ mất hiệu lực và không được giải quyết.

- Vé trúng hợp lệ phải là vé gốc, còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa. Người trúng thưởng chỉ có thể nhận giải tại các điểm bán hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền.

- Để đảm bảo tính chính xác, người chơi nên chờ khoảng 1 giờ sau khi có kết quả chính thức rồi mới tiến hành kiểm tra vé và làm thủ tục đổi thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Khi hồ sơ lĩnh thưởng được xác minh đầy đủ và hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý được ủy quyền sẽ tiến hành chi trả giải thưởng trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu của người trúng.

- Nếu phát sinh tranh chấp hoặc có dấu hiệu gian lận, quá trình trả thưởng sẽ tạm dừng cho đến khi có kết quả xác minh chính thức từ cơ quan chức năng, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1: Người chơi cần chọn trúng toàn bộ 6 con số, với giá trị khởi điểm là 30 tỷ đồng và có thể tích lũy qua các kỳ quay cho đến khi có người trúng thưởng.

- Jackpot 2: Dành cho vé trúng 5 số chính xác kèm theo 1 số đặc biệt, giải thưởng bắt đầu từ 3 tỷ đồng và sẽ tiếp tục cộng dồn nếu chưa có người chiến thắng.

- Bên cạnh đó, Power 6/55 còn có các giải phụ gồm: trúng 5 số nhận 40 triệu đồng, trúng 4 số nhận 500.000 đồng và trúng 3 số được 50.000 đồng.

- Giá cho mỗi lượt tham gia là 10.000 đồng. Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi chỉ được nhận giải có giá trị cao nhất; trường hợp Jackpot có nhiều người cùng trúng, số tiền thưởng sẽ được chia đều theo số vé trúng.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 9/10/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.