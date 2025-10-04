Vietlott 4/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 4/10/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 4/10. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 4/10/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 4/10/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 4/10 - Xổ số Power 6/55 4/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 4/10/2025 - Vietlott Power 6/55 4/10

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 4/10/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 2/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 2/10/2025

- Vietlott 30/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 30/9/2025

- Vietlott 27/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 27/9/2025

- Vietlott 25/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 25/9/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là một trong những trò chơi xổ số tự chọn nổi bật của Vietlott, hấp dẫn bởi cách chơi đơn giản và giải Jackpot tích lũy có thể đạt đến hàng chục tỷ đồng.

- Các kỳ quay số được tổ chức vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy, diễn ra minh bạch và luôn có sự giám sát chặt chẽ.

- Nếu có thay đổi về lịch quay thưởng, Vietlott sẽ nhanh chóng cập nhật thông tin qua website chính thức, ứng dụng di động và các điểm bán hàng để người chơi dễ dàng theo dõi.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Người may mắn trúng Power 6/55 cần tiến hành thủ tục nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, vé sẽ mất hiệu lực.

- Vé trúng thưởng phải là vé gốc, nguyên vẹn, không được tẩy xóa, chỉnh sửa hay hư hỏng. Việc lĩnh giải chỉ thực hiện tại điểm bán hoặc đại lý Vietlott hợp pháp.

- Để hạn chế nhầm lẫn, người chơi nên chờ khoảng 1 tiếng sau khi có kết quả rồi mới kiểm tra và đối chiếu vé, sau đó tiến hành các bước đổi thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Khi hồ sơ lĩnh thưởng được xác minh đầy đủ và hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý được ủy quyền sẽ tiến hành thanh toán trong vòng 5 ngày làm việc, theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng.

- Nếu phát sinh tranh chấp hay có dấu hiệu gian lận, việc trả thưởng sẽ tạm hoãn và chỉ được tiếp tục sau khi có kết quả xác minh chính thức từ cơ quan chức năng, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1: Dành cho người chơi đoán đúng cả 6 số, giải thưởng tối thiểu 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục cộng dồn cho đến khi có người trúng.

- Jackpot 2: Trao cho vé trúng 5 số chính xác kèm 1 số đặc biệt, khởi điểm từ 3 tỷ đồng và cũng được tích lũy sau mỗi kỳ quay.

- Ngoài ra còn có các giải phụ: trúng 5 số thường nhận 40 triệu đồng, trúng 4 số nhận 500.000 đồng và trúng 3 số nhận 50.000 đồng.

- Giá cho mỗi lượt tham gia chỉ 10.000 đồng. Trong trường hợp một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi sẽ nhận giải có giá trị cao nhất; nếu nhiều người cùng trúng Jackpot, giải thưởng sẽ được chia đều.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 4/10/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.