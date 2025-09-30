Vietlott 30/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 30/9/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 30/9. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 30/9/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 30/9/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 30/9 - Xổ số Power 6/55 30/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 30/9/2025 - Vietlott Power 6/55 30/9

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 30/9/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là loại hình xổ số tự chọn số do Vietlott phát hành, nổi bật với cách chơi đơn giản và giải Jackpot có thể tích lũy lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Kỳ quay số mở thưởng được tổ chức vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần, diễn ra minh bạch với sự giám sát chặt chẽ.

- Nếu có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ công bố sớm qua website, ứng dụng và các điểm bán chính thức để người chơi tiện theo dõi.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 cần tiến hành nhận giải trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả, sau thời gian này vé sẽ mất hiệu lực.

- Khi đến lĩnh thưởng, vé phải là bản gốc, còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa, rách nát hay chắp vá; việc đổi thưởng chỉ được thực hiện tại các điểm bán hoặc đại lý Vietlott được cấp phép.

- Để tránh sai sót, người chơi nên đợi khoảng 1 giờ sau khi có kết quả chính thức rồi mới kiểm tra vé và thực hiện thủ tục nhận giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Khi hồ sơ lĩnh thưởng được xác minh đầy đủ và hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý được ủy quyền sẽ tiến hành chi trả trong vòng tối đa 5 ngày làm việc, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo nguyện vọng của người trúng thưởng.

- Nếu phát sinh tranh chấp hoặc có dấu hiệu gian lận, quá trình trả thưởng sẽ tạm hoãn và chỉ tiếp tục sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho khách hàng.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 của Power 6/55 sẽ trao cho người chơi dự đoán chính xác cả 6 con số, với giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng và tiếp tục cộng dồn cho đến khi có người trúng.

- Jackpot 2 thuộc về vé trúng 5 số kèm 1 số đặc biệt, giá trị ban đầu là 3 tỷ đồng và cũng được tích lũy qua từng kỳ quay nếu chưa có người chiến thắng.

- Bên cạnh đó, còn có các giải phụ hấp dẫn: 5 số đúng được 40 triệu đồng, 4 số đúng nhận 500.000 đồng và 3 số đúng nhận 50.000 đồng.

- Giá vé chỉ 10.000 đồng/lượt. Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi sẽ được nhận giải thưởng cao nhất; trong trường hợp nhiều người cùng trúng Jackpot, số tiền sẽ chia đều theo số lượng người trúng.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 30/9/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.