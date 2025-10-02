Vietlott 2/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 2/10/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 2/10. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 2/10/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 2/10/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 2/10 - Xổ số Power 6/55 2/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 2/10/2025 - Vietlott Power 6/55 2/10

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 2/10/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, thu hút người chơi nhờ luật chơi dễ hiểu và giải Jackpot có khả năng cộng dồn lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Các kỳ quay thưởng diễn ra vào 18h00 Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần, được thực hiện công khai với sự giám sát nghiêm ngặt.

- Trong trường hợp có sự điều chỉnh về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo kịp thời qua website, ứng dụng và hệ thống điểm bán để người chơi dễ dàng nắm bắt.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Người chơi trúng Power 6/55 cần làm thủ tục nhận thưởng trong vòng 60 ngày kể từ khi có kết quả chính thức, quá hạn vé sẽ không còn giá trị.

- Vé lĩnh thưởng phải là bản gốc, còn nguyên, không rách rời, chỉnh sửa hay tẩy xóa; việc nhận giải chỉ được tiến hành tại các đại lý hoặc điểm bán Vietlott hợp pháp.

- Để đảm bảo chính xác, người tham gia nên chờ khoảng 1 giờ sau khi công bố kết quả rồi mới đối chiếu vé và tiến hành đổi thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Sau khi hồ sơ nhận thưởng được kiểm tra và xác nhận hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý ủy quyền sẽ chi trả tiền thưởng trong tối đa 5 ngày làm việc, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu của người trúng.

- Trường hợp có tranh chấp hoặc nghi ngờ gian lận, việc chi trả sẽ tạm dừng và chỉ được tiếp tục khi có kết quả kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 của Power 6/55 được trao cho người chơi đoán trúng chính xác 6 con số, với giá trị khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ liên tục tích lũy cho đến khi có người may mắn nhận thưởng.

- Jackpot 2 dành cho vé có 5 số đúng cộng thêm 1 số đặc biệt, trị giá bắt đầu từ 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn sau mỗi kỳ quay nếu chưa tìm được chủ nhân.

- Ngoài ra, người chơi còn có cơ hội trúng các giải phụ: đúng 5 số nhận 40 triệu đồng, đúng 4 số được 500.000 đồng và đúng 3 số sẽ nhận 50.000 đồng.

- Mỗi lượt chơi chỉ có giá 10.000 đồng. Nếu một vé trùng nhiều hạng mục, hệ thống sẽ trao giải có giá trị cao nhất; còn trong trường hợp nhiều người cùng trúng Jackpot, số tiền thưởng sẽ được chia đều.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 2/10/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.