Vietlott 3/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 3/10/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 3/10. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 3/10/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 3/10/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 3/10 - Xổ số Mega 6/45 3/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 3/10/2025 - Vietlott Mega 6/45 3/10

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 3/10/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott Mega 6/45 tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, giúp người chơi dễ dàng theo dõi.

- Nếu có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày thông qua website, ứng dụng chính thức hoặc các đại lý được ủy quyền.

- Nhờ áp dụng công nghệ hiện đại cùng quy trình kiểm soát chặt chẽ, Mega 6/45 luôn đảm bảo tính minh bạch, công khai và công bằng, tạo sự tin tưởng cho người chơi.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Vé số Mega 6/45 chỉ được công nhận hợp lệ khi do Vietlott phát hành và có dãy số khớp với kết quả quay thưởng.

- Người chơi cần hoàn tất việc mua vé trước thời điểm quay số 15 phút, vé mua sau đó sẽ được tính cho kỳ mở thưởng tiếp theo.

- Khi trúng giải, người chơi phải làm thủ tục nhận thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả, quá thời hạn này vé sẽ mất hiệu lực.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Những giải thưởng dưới 10 tỷ đồng của Mega 6/45 sẽ được chi trả tại các điểm bán hoặc đại lý do Vietlott chỉ định.

- Với giải thưởng có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần trực tiếp đến trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để hoàn tất thủ tục và xác minh thông tin.

- Vietlott luôn đảm bảo việc trả thưởng đúng quy định, công khai, minh bạch và bảo vệ trọn vẹn quyền lợi của khách hàng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người chơi Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc diện bị pháp luật cấm tham gia.

- Mọi giải thưởng đều được thanh toán bằng đồng Việt Nam (VND) theo đúng quy định hiện hành.

- Khi mua vé trực tuyến qua website hoặc ứng dụng Vietlott, khách hàng cần nhập chính xác, đầy đủ thông tin cá nhân để đảm bảo quyền lợi và thuận tiện trong quá trình hỗ trợ.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 3/10/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.