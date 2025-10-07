Vietlott 7/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 7/10/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 7/10. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 7/10/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 7/10/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 7/10 - Xổ số Power 6/55 7/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 7/10/2025 - Vietlott Power 6/55 7/10

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 7/10/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 4/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 4/10/2025

Vietlott 4/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 4/10/2025

- Vietlott 2/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 2/10/2025

Vietlott 2/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 2/10/2025

- Vietlott 30/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 30/9/2025

Vietlott 30/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 30/9/2025

- Vietlott 27/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 27/9/2025

Vietlott 27/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 27/9/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn phổ biến của Vietlott, thu hút đông đảo người chơi nhờ luật chơi dễ hiểu cùng giải Jackpot tích lũy có thể lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Các kỳ quay thưởng diễn ra vào lúc 18h00 vào Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần, được tổ chức công khai, minh bạch dưới sự giám sát nghiêm ngặt.

- Trường hợp có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ kịp thời thông báo qua website chính thức, ứng dụng di động và hệ thống điểm bán để người chơi tiện cập nhật.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Người chơi trúng thưởng Power 6/55 cần hoàn tất thủ tục lĩnh giải trong thời hạn 60 ngày tính từ ngày công bố kết quả. Quá thời gian này, vé sẽ không còn giá trị.

- Vé trúng hợp lệ phải là vé gốc, còn nguyên vẹn, không rách nát, tẩy xóa hay chỉnh sửa. Người trúng chỉ có thể nhận giải tại các điểm bán hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền.

- Để tránh sai sót, người chơi nên đợi khoảng 1 giờ sau khi có kết quả chính thức rồi mới tiến hành dò số và thực hiện các bước đổi thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Sau khi hồ sơ nhận thưởng được kiểm tra và xác nhận hợp lệ, Vietlott hoặc các đại lý ủy quyền sẽ chi trả tiền thưởng trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng.

- Trong trường hợp có tranh chấp hoặc nghi ngờ gian lận, việc trả thưởng sẽ bị tạm ngừng và chỉ tiến hành lại khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1: Người chơi cần dự đoán chính xác 6 con số, giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng và sẽ liên tục tích lũy cho đến khi có người may mắn trúng thưởng.

- Jackpot 2: Trao cho vé có 5 số đúng cộng thêm 1 số đặc biệt, trị giá bắt đầu từ 3 tỷ đồng và cũng tăng dần sau mỗi kỳ quay nếu chưa có người thắng.

- Ngoài ra, còn có các giải phụ: trúng 5 số thường được 40 triệu đồng, trúng 4 số được 500.000 đồng, và trúng 3 số sẽ nhận 50.000 đồng.

- Giá vé mỗi lượt chơi là 10.000 đồng. Nếu một vé trúng nhiều giải, người chơi chỉ được lĩnh giải có giá trị cao nhất; còn với Jackpot có nhiều người cùng trúng, số tiền sẽ chia đều theo số lượng vé thắng.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 7/10/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.