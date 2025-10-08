Vietlott 8/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 8/10/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 8/10. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 8/10/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 8/10/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 8/10 - Xổ số Mega 6/45 8/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 8/10/2025 - Vietlott Mega 6/45 8/10

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 8/10/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott Mega 6/45 tổ chức quay thưởng vào 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần, giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả.

- Nếu có sự thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo ít nhất 5 ngày trước qua website, ứng dụng chính thức hoặc đại lý ủy quyền.

- Nhờ áp dụng công nghệ hiện đại và quy trình giám sát chặt chẽ, Mega 6/45 đảm bảo kết quả minh bạch, công khai và công bằng, mang lại sự tin cậy cho người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Vé Mega 6/45 chỉ có giá trị khi do Vietlott phát hành và dãy số trên vé trùng khớp với kết quả quay thưởng.

- Người chơi cần mua vé trước 15 phút so với giờ quay số; vé mua sau thời gian này sẽ được chuyển sang kỳ mở thưởng tiếp theo.

- Nếu trúng giải, người chơi phải làm thủ tục nhận thưởng trong 60 ngày kể từ khi công bố kết quả; quá thời hạn, vé sẽ mất giá trị lĩnh thưởng.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Các giải Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng sẽ được chi trả tại các điểm bán hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền.

- Với giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần đến trực tiếp trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để thực hiện thủ tục nhận thưởng và xác minh thông tin.

- Vietlott đảm bảo trả thưởng đúng quy định, minh bạch và luôn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị pháp luật cấm.

- Tất cả giải thưởng sẽ được thanh toán bằng đồng Việt Nam (VND) theo quy định hiện hành.

- Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, khách hàng cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ để bảo đảm quyền lợi và thuận tiện cho việc hỗ trợ về sau.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 8/10/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.