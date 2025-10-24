Vietlott 25/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 25/10/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 25/10. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 25/10/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 25/10/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 25/10 - Xổ số Power 6/55 25/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 25/10/2025 - Vietlott Power 6/55 25/10

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 25/10/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là trò chơi xổ số tự chọn hấp dẫn của Vietlott, được nhiều người ưa chuộng nhờ cách chơi đơn giản và cơ hội trúng Jackpot lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Vietlott tổ chức quay thưởng Power 6/55 vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần, với quy trình minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng để đảm bảo công bằng.

- Trong trường hợp lịch quay thưởng thay đổi, Vietlott sẽ kịp thời thông báo trên website, ứng dụng di động và các điểm bán ủy quyền, giúp người chơi dễ dàng cập nhật thông tin.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Khi chơi Power 6/55, người trúng thưởng cần lưu ý thời hạn lĩnh giải chỉ 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời gian này, vé sẽ mất giá trị và Vietlott sẽ không giải quyết khiếu nại.

- Vé số hợp lệ để nhận thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa. Người chơi chỉ được lĩnh giải tại các đại lý hoặc điểm bán được Vietlott ủy quyền.

- Để việc kiểm tra kết quả chính xác, người trúng nên chờ khoảng 60 phút sau khi quay số kết thúc trước khi đối chiếu vé và thực hiện thủ tục nhận giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Sau khi kiểm tra và xác minh hồ sơ trúng thưởng hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý ủy quyền sẽ chi trả giải thưởng trong tối đa 5 ngày làm việc, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng.

- Trong trường hợp có tranh chấp, khiếu nại hoặc nghi ngờ gian lận, việc chi trả sẽ tạm hoãn cho đến khi cơ quan chức năng có kết luận chính thức, nhằm đảm bảo công bằng và bảo vệ quyền lợi người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Giải Jackpot 1: Dành cho người chơi trúng cả 6 con số trong kỳ quay, khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ cộng dồn qua các kỳ cho đến khi tìm được người thắng.

- Giải Jackpot 2: Dành cho vé trúng 5 số chính cùng 1 số đặc biệt, giá trị tối thiểu 3 tỷ đồng và sẽ tích lũy nếu chưa có người thắng.

- Ngoài ra, Power 6/55 còn có nhiều giải phụ hấp dẫn: trúng 5 số nhận 40 triệu đồng, 4 số nhận 500.000 đồng, 3 số nhận 50.000 đồng.

- Giá vé dự thưởng là 10.000 đồng/vé. Nếu trúng nhiều giải, người chơi chỉ nhận giải cao nhất; trường hợp nhiều người trúng Jackpot, tổng giải sẽ được chia đều.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 25/10/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.