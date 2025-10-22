Vietlott 23/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 23/10/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 23/10. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 23/10/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 23/10/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 23/10 - Xổ số Power 6/55 23/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 23/10/2025 - Vietlott Power 6/55 23/10

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 23/10/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 21/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 21/10/2025

- Vietlott 18/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 18/10/2025

- Vietlott 16/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 16/10/2025

- Vietlott 14/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 14/10/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là một trong những trò chơi xổ số tự chọn nổi bật của Vietlott, được nhiều người yêu thích nhờ luật chơi dễ hiểu cùng cơ hội giành giải Jackpot có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Chương trình quay thưởng Power 6/55 được Vietlott tổ chức vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần. Mọi quy trình đều diễn ra minh bạch, có sự giám sát của cơ quan chức năng nhằm đảm bảo tính chính xác và công bằng tuyệt đối.

- Nếu có bất kỳ thay đổi nào về thời gian quay thưởng, Vietlott sẽ nhanh chóng thông báo trên website chính thức, ứng dụng di động cũng như tại các đại lý được ủy quyền để người chơi dễ dàng theo dõi.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Khi tham gia Power 6/55, người chơi cần chú ý rằng thời hạn nhận thưởng chỉ kéo dài 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời điểm này, mọi vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị và Vietlott sẽ không tiếp nhận khiếu nại liên quan.

- Vé số trúng thưởng phải là bản gốc, còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa. Người chơi chỉ có thể nhận giải tại các điểm bán hoặc đại lý được Vietlott cấp phép chính thức.

- Để đảm bảo quá trình kiểm tra chính xác, người chơi nên đợi khoảng 60 phút sau khi kết thúc kỳ quay số rồi mới đối chiếu kết quả và thực hiện thủ tục nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Sau khi xác minh đầy đủ tính hợp lệ của hồ sơ trúng thưởng, Vietlott hoặc đại lý được ủy quyền sẽ tiến hành chi trả giải thưởng trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc, theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản theo nguyện vọng của người trúng thưởng.

- Nếu phát sinh khiếu nại, tranh chấp hay nghi ngờ gian lận, việc trả thưởng sẽ tạm dừng cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch và bảo vệ quyền lợi của người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Giải Jackpot 1: Người chơi giành chiến thắng khi khớp trọn 6 con số trong kỳ quay thưởng. Giá trị khởi điểm của giải là 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục cộng dồn qua các kỳ cho đến khi có người trúng.

- Giải Jackpot 2: Dành cho người sở hữu vé có 5 số chính xác cùng 1 số đặc biệt, với giá trị tối thiểu 3 tỷ đồng và được tích lũy nếu chưa có người thắng.

- Bên cạnh đó, Power 6/55 còn mang đến nhiều giải thưởng phụ hấp dẫn khác như: trúng 5 số nhận 40 triệu đồng, 4 số nhận 500.000 đồng và 3 số nhận 50.000 đồng.

- Giá mỗi vé dự thưởng là 10.000 đồng. Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi chỉ được nhận giải cao nhất; trong trường hợp có nhiều người cùng trúng Jackpot, tổng giá trị giải sẽ được chia đều.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 23/10/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.