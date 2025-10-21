Vietlott 21/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 21/10/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 21/10. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 21/10/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 21/10/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 21/10 - Xổ số Power 6/55 21/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 21/10/2025 - Vietlott Power 6/55 21/10

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 21/10/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn hấp dẫn của Vietlott, thu hút đông đảo người chơi nhờ cách tham gia đơn giản nhưng có cơ hội trúng giải Jackpot giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.

- Kỳ quay thưởng của Power 6/55 được tổ chức lúc 18h00 vào các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần, diễn ra công khai, minh bạch và được giám sát chặt chẽ bởi các cơ quan chức năng để đảm bảo tính công bằng.

- Trong trường hợp có thay đổi về lịch quay số, Vietlott sẽ thông báo sớm qua website chính thức, ứng dụng di động và hệ thống đại lý ủy quyền để người chơi dễ dàng cập nhật.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Khi tham gia Power 6/55, người chơi cần lưu ý thời hạn nhận thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, vé trúng thưởng sẽ mất hiệu lực và Vietlott không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan.

- Vé hợp lệ phải là vé gốc còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa, không mờ số hoặc bị sửa đổi. Người trúng thưởng chỉ được nhận giải tại các điểm bán hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền chính thức.

- Để tránh sai sót khi đối chiếu, người chơi nên chờ khoảng 60 phút sau khi quay số trước khi kiểm tra kết quả và tiến hành thủ tục lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Sau khi hoàn tất việc xác minh hồ sơ trúng thưởng hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý ủy quyền sẽ tiến hành trao giải trong vòng tối đa 5 ngày làm việc, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp có khiếu nại, tranh chấp hoặc nghi ngờ gian lận, quá trình chi trả sẽ được tạm hoãn cho đến khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra kết luận chính thức, nhằm đảm bảo sự minh bạch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tham gia.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Giải Jackpot 1: Người chơi trúng khi chọn đúng 6 con số trong kỳ quay, với giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng, được tích lũy qua từng kỳ cho đến khi có người thắng giải.

- Giải Jackpot 2: Trao cho người có 5 số đúng và 1 số đặc biệt, trị giá từ 3 tỷ đồng, và tiếp tục cộng dồn nếu chưa có người trúng.

- Ngoài ra, Power 6/55 còn có nhiều giải phụ hấp dẫn: trúng 5 số nhận 40 triệu đồng, 4 số nhận 500.000 đồng, và 3 số nhận 50.000 đồng.

- Mỗi vé dự thưởng có giá 10.000 đồng. Nếu vé trúng nhiều hạng mục, người chơi chỉ được nhận giải có giá trị cao nhất; còn khi có nhiều người cùng trúng Jackpot, giải thưởng sẽ được chia đều theo số lượng vé trúng.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 21/10/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.