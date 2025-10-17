Vietlott 17/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 17/10/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 17/10. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 17/10/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 17/10/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 17/10 - Xổ số Mega 6/45 17/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 17/10/2025 - Vietlott Mega 6/45 17/10

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 17/10/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 15/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 15/10/2025

- Vietlott 12/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 12/10/2025

- Vietlott 10/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 10/10/2025

- Vietlott 8/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 8/10/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott tổ chức quay số Mega 6/45 vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, giúp người chơi dễ dàng cập nhật kết quả kịp thời.

- Nếu có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước tối thiểu 5 ngày thông qua website, ứng dụng chính thức hoặc hệ thống đại lý được ủy quyền.

- Nhờ áp dụng công nghệ quay số tiên tiến, quy trình minh bạch và được giám sát nghiêm ngặt, Mega 6/45 mang đến sự tin cậy tuyệt đối và trải nghiệm công bằng cho mọi người chơi.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Vé số Mega 6/45 hợp lệ là vé do Vietlott phát hành, có dãy số trùng khớp với kết quả quay thưởng của kỳ mở thưởng tương ứng.

- Người chơi cần mua vé trước ít nhất 15 phút so với thời gian quay số; các vé mua sau thời điểm này sẽ được tính cho kỳ quay kế tiếp.

- Người trúng thưởng phải tiến hành nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả, sau thời hạn này vé sẽ không còn hiệu lực.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Với các giải thưởng Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể đến trực tiếp đại lý hoặc điểm bán được Vietlott ủy quyền để nhận thưởng.

- Đối với các giải từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần đến trụ sở chính hoặc chi nhánh Vietlott để hoàn tất thủ tục xác minh và nhận giải theo quy định.

- Vietlott luôn đảm bảo quy trình trả thưởng diễn ra minh bạch, chính xác và an toàn, nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi chính đáng của người chơi.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị pháp luật cấm tham gia các hình thức trò chơi có thưởng.

- Mọi giải thưởng đều được chi trả bằng tiền Việt Nam (VND) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để đảm bảo quyền lợi và thuận lợi trong quá trình nhận thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 17/10/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.