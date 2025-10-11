Vietlott 11/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 11/10/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 11/10. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 11/10/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 11/10/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 11/10 - Xổ số Power 6/55 11/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 11/10/2025 - Vietlott Power 6/55 11/10

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 11/10/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 9/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 9/10/2025

Vietlott 9/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 9/10/2025

- Vietlott 7/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 7/10/2025

Vietlott 7/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 7/10/2025

- Vietlott 4/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 4/10/2025

Vietlott 4/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 4/10/2025

- Vietlott 2/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 2/10/2025

Vietlott 2/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 2/10/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là một trong những sản phẩm xổ số tự chọn hấp dẫn nhất của Vietlott, thu hút đông đảo người chơi nhờ luật chơi dễ hiểu và cơ hội trúng giải Jackpot cực khủng, có thể lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Lịch quay thưởng Power 6/55 được tổ chức vào 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần, với quy trình quay số công khai, minh bạch, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cơ quan chức năng để đảm bảo tính công bằng.

- Trong trường hợp có thay đổi về thời gian quay số, Vietlott sẽ chủ động cập nhật thông tin trên website chính thức, ứng dụng Vietlott và các điểm bán hàng toàn quốc để người chơi dễ dàng theo dõi.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Người chơi Power 6/55 cần lưu ý rằng thời hạn nhận thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, vé trúng thưởng sẽ hết hiệu lực và không được Vietlott giải quyết.

- Vé trúng phải là vé gốc, còn nguyên trạng, không bị rách, nhàu, tẩy xóa hoặc chỉnh sửa. Người trúng chỉ được làm thủ tục nhận thưởng tại các điểm bán hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền chính thức.

- Để đảm bảo đối chiếu kết quả chính xác nhất, người chơi nên chờ khoảng 60 phút sau khi có kết quả quay số rồi mới kiểm tra vé và tiến hành các bước đổi thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Sau khi hồ sơ nhận thưởng được kiểm tra và xác nhận hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý ủy quyền sẽ thực hiện chi trả giải thưởng trong vòng 5 ngày làm việc, thông qua tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo lựa chọn của người trúng thưởng.

- Trong trường hợp phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc nghi ngờ gian lận, quá trình trao thưởng sẽ tạm thời bị hoãn cho đến khi có kết luận xác minh chính thức từ cơ quan có thẩm quyền, nhằm đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi của người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1: Người chơi phải đoán trúng cả 6 số để giành giải thưởng khởi điểm 30 tỷ đồng, và giá trị này sẽ tích lũy liên tục cho đến khi có người trúng.

- Jackpot 2: Trao cho vé có 5 số chính xác kèm 1 số đặc biệt, với giá trị khởi đầu 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn qua từng kỳ quay nếu chưa tìm ra người chiến thắng.

- Ngoài hai giải lớn, Power 6/55 còn có các giải phụ gồm: 5 số trúng thưởng 40 triệu đồng, 4 số trúng 500.000 đồng, và 3 số trúng 50.000 đồng.

- Mỗi lượt chơi có giá 10.000 đồng. Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi chỉ được nhận giải thưởng cao nhất; trong trường hợp có nhiều người cùng trúng Jackpot, tiền thưởng sẽ chia đều theo số lượng vé trúng.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 11/10/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.