Vietlott 12/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 12/10/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 12/10. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 12/10/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 12/10/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 12/10 - Xổ số Mega 6/45 12/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 12/10/2025 - Vietlott Mega 6/45 12/10

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 12/10/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 10/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 10/10/2025

Vietlott 10/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 10/10/2025

- Vietlott 8/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 8/10/2025

Vietlott 8/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 8/10/2025

- Vietlott 5/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 5/10/2025

Vietlott 5/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 5/10/2025

- Vietlott 3/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 3/10/2025

Vietlott 3/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 3/10/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott Mega 6/45 được quay thưởng vào 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và cập nhật kết quả kịp thời.

- Nếu có sự thay đổi về lịch quay thưởng, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày thông qua website, ứng dụng chính thức hoặc các đại lý ủy quyền.

- Nhờ hệ thống quay số hiện đại, được giám sát chặt chẽ và công khai, Mega 6/45 luôn đảm bảo tính minh bạch, công bằng và chính xác tuyệt đối, củng cố niềm tin của người chơi.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Vé số hợp lệ của Mega 6/45 phải được Vietlott phát hành chính thức và có dãy số trùng khớp hoàn toàn với kết quả quay thưởng của kỳ mở thưởng tương ứng.

- Thời gian mua vé phải được thực hiện ít nhất 15 phút trước khi quay số; các vé mua sau thời điểm này sẽ được chuyển sang kỳ quay kế tiếp.

- Người trúng thưởng cần đến làm thủ tục nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn trên, vé sẽ mất hiệu lực và không còn được thanh toán.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Giải thưởng Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng sẽ được nhận trực tiếp tại các đại lý hoặc điểm bán hàng do Vietlott ủy quyền.

- Với giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần đến trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để xác minh thông tin và nhận thưởng theo quy định hiện hành.

- Vietlott luôn đảm bảo quy trình trả thưởng minh bạch, chính xác và bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp của người chơi.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định pháp luật về trò chơi có thưởng.

- Mọi giải thưởng đều được thanh toán bằng đồng Việt Nam (VND) và thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Khi mua vé trực tuyến qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần cung cấp chính xác thông tin cá nhân để đảm bảo quyền lợi và nhận thưởng thuận tiện.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 12/10/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.