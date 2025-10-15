Vietlott 15/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 15/10/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 15/10. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 15/10/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 15/10/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 15/10 - Xổ số Mega 6/45 15/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 15/10/2025 - Vietlott Mega 6/45 15/10

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 15/10/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 12/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 12/10/2025

Vietlott 12/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 12/10/2025

- Vietlott 10/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 10/10/2025

Vietlott 10/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 10/10/2025

- Vietlott 8/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 8/10/2025

Vietlott 8/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 8/10/2025

- Vietlott 5/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 5/10/2025

Vietlott 5/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 5/10/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 của Vietlott quay thưởng vào 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật, giúp người chơi dễ theo dõi kết quả nhanh chóng.

- Trong trường hợp lịch quay thay đổi, Vietlott sẽ thông báo ít nhất 5 ngày trước qua website, ứng dụng chính thức hoặc các đại lý được ủy quyền.

- Với quy trình quay hiện đại, công khai và giám sát chặt chẽ, Mega 6/45 luôn đảm bảo minh bạch, chính xác và công bằng, tạo niềm tin vững chắc cho người chơi.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Vé Mega 6/45 hợp lệ phải do Vietlott phát hành và có dãy số khớp hoàn toàn với kết quả quay thưởng của kỳ tương ứng.

- Vé cần được mua ít nhất 15 phút trước giờ quay; các vé mua sau sẽ được áp dụng cho kỳ quay tiếp theo.

- Người trúng giải phải làm thủ tục nhận thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả; quá thời hạn, vé sẽ mất giá trị.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Các giải Mega 6/45 dưới 10 tỷ đồng có thể nhận trực tiếp tại đại lý hoặc điểm bán được Vietlott ủy quyền.

- Giải từ 10 tỷ đồng trở lên yêu cầu người trúng đến trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để xác minh thông tin và nhận thưởng theo quy định.

- Vietlott cam kết thực hiện trả thưởng minh bạch, chính xác, bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp của người chơi.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người chơi Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc nhóm bị pháp luật cấm tham gia trò chơi có thưởng.

- Tất cả giải thưởng được chi trả bằng đồng Việt Nam (VND) theo đúng quy định hiện hành.

- Khi mua vé trực tuyến qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần điền thông tin cá nhân chính xác để đảm bảo quyền lợi và thuận tiện khi nhận thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 15/10/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.