Vietlott 22/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 22/10/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 22/10. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 22/10/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 22/10/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 22/10 - Xổ số Mega 6/45 22/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 22/10/2025 - Vietlott Mega 6/45 22/10

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 22/10/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott tổ chức quay số mở thưởng Mega 6/45 vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và tra cứu kết quả nhanh chóng.

- Nếu có bất kỳ thay đổi nào về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày trên trang web chính thức, ứng dụng di động hoặc tại các điểm bán được ủy quyền, đảm bảo người chơi luôn cập nhật kịp thời.

- Với công nghệ quay số hiện đại, quy trình giám sát nghiêm ngặt và tính minh bạch cao, Mega 6/45 luôn duy trì sự công bằng, uy tín và đáng tin cậy cho tất cả người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Vé số Mega 6/45 chỉ được công nhận hợp lệ khi được phát hành chính thức bởi Vietlott và các con số trên vé trùng khớp hoàn toàn với kết quả quay thưởng của kỳ mở thưởng tương ứng.

- Người chơi cần mua vé trước thời điểm quay số tối thiểu 15 phút. Những vé mua sau mốc thời gian này sẽ được tính cho kỳ quay kế tiếp.

- Thời gian lĩnh thưởng tối đa là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị và không được chi trả.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Người chơi trúng thưởng Mega 6/45 với giá trị dưới 10 tỷ đồng có thể đến các đại lý hoặc điểm bán hàng được Vietlott ủy quyền để nhận thưởng nhanh chóng và thuận tiện.

- Đối với các giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần làm thủ tục nhận giải trực tiếp tại trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott nhằm đảm bảo tính chính xác và bảo mật.

- Vietlott luôn tuân thủ quy trình chi trả minh bạch, an toàn và công bằng, đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp cho người chơi trúng thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia Mega 6/45 cần đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc nhóm đối tượng bị cấm tham gia các trò chơi có thưởng theo quy định của pháp luật.

- Giải thưởng được thanh toán hoàn toàn bằng đồng Việt Nam (VND) và tuân thủ các quy định tài chính hiện hành.

- Khi mua vé trực tuyến qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi phải nhập đúng và đầy đủ thông tin cá nhân để đảm bảo quyền lợi hợp pháp khi trúng thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 22/10/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.