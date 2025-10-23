Vietlott 24/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 24/10/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 24/10. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 24/10/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 24/10/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 24/10 - Xổ số Mega 6/45 24/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 24/10/2025 - Vietlott Mega 6/45 24/10

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 24/10/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott tiến hành quay số mở thưởng Mega 6/45 vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, giúp người chơi tiện theo dõi và tra cứu kết quả một cách nhanh chóng, chính xác.

- Trong trường hợp có sự điều chỉnh về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước tối thiểu 5 ngày thông qua website chính thức, ứng dụng di động hoặc tại các điểm bán hàng được ủy quyền, nhằm đảm bảo người chơi luôn nắm bắt thông tin kịp thời.

- Nhờ ứng dụng công nghệ quay số hiện đại cùng quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, Mega 6/45 của Vietlott luôn đảm bảo tính minh bạch, công bằng và uy tín, mang đến sự tin tưởng tuyệt đối cho người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Chỉ những tấm vé số Mega 6/45 được Vietlott phát hành chính thức và có dãy số trùng khớp hoàn toàn với kết quả quay thưởng của kỳ mở thưởng mới được xem là hợp lệ.

- Người chơi cần hoàn tất việc mua vé ít nhất 15 phút trước khi bắt đầu quay số. Các vé mua sau thời điểm này sẽ tự động được chuyển sang kỳ quay tiếp theo.

- Thời hạn nhận thưởng tối đa là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Khi quá thời gian quy định, vé trúng thưởng sẽ mất hiệu lực và không được giải ngân.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Người chơi trúng thưởng Mega 6/45 với giá trị dưới 10 tỷ đồng có thể dễ dàng nhận giải tại các điểm bán hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền, giúp quá trình lĩnh thưởng diễn ra nhanh gọn và thuận tiện.

- Với các giải có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng thưởng cần đến trực tiếp trụ sở hoặc chi nhánh của Vietlott để hoàn tất thủ tục, đảm bảo tính chính xác và bảo mật thông tin.

- Vietlott cam kết thực hiện chi trả giải thưởng một cách minh bạch, an toàn và đúng quy định, bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho mọi khách hàng may mắn.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người chơi Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các đối tượng bị pháp luật cấm tham gia trò chơi có thưởng.

- Mọi khoản thưởng đều được chi trả bằng đồng Việt Nam (VND) và tuân thủ quy định tài chính của Nhà nước.

- Khi tham gia mua vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần cung cấp chính xác thông tin cá nhân để được đảm bảo quyền lợi khi trúng thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 24/10/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.