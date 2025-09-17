Viện Bác Nhã ra mắt Tập san khoa học đầu tiên, phát động số 2 với nhiều kỳ vọng

(VTC News) -

Ngày 14/9, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Ngôn ngữ Bác Nhã (thuộc hệ sinh thái giáo dục TMEDU) tổ chức Lễ tổng kết và ra mắt chính thức Tập san khoa học đầu tiên. Sự kiện được đánh giá là một dấu mốc học thuật quan trọng trong tiến trình phát triển đào tạo Hán ngữ ngắn hạn tại Việt Nam.

Lễ tổng kết và ra mắt Tập san số 1 của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Ngôn ngữ Bác Nhã ngày 14/9.

Viện Nghiên cứu Ứng dụng Ngôn ngữ Bác Nhã - Nền tảng học thuật của TMEDU

Trong hành trình đổi mới giáo dục ngoại ngữ tại Việt Nam, Hệ sinh thái giáo dục TMEDU khẳng định vị thế tiên phong với mô hình toàn diện, nơi nghiên cứu - đào tạo - ứng dụng được kết nối chặt chẽ. Với thương hiệu chủ lực Thanhmaihsk - đơn vị đào tạo tiếng Trung hơn một thập kỷ uy tín, TMEDU đã đặt nền móng vững chắc cho sự ra đời của Viện Bác Nhã vào tháng 12/2023 và từng bước xây dựng mô hình phát triển bền vững, gắn kết giữa Viện - Trường - Doanh nghiệp.

Với tôn chỉ “Kế thừa - Sẻ chia - Phát triển - Sáng tạo”, Viện đã và đang không ngừng tìm cách đưa những kết quả nghiên cứu chuyên sâu để áp dụng vào thực tiễn giảng dạy, nâng cao hiệu quả dạy và học, đem lại cho người học những buổi học thú vị và hiệu quả.

Tập san khoa học đầu tiên.

Khu vực trưng bày tập san khoa học: “Nghiên cứu dạy - học Tiếng Trung Quốc”

Tập san số 1 “Nghiên cứu dạy - học tiếng Trung Quốc” là ấn phẩm học thuật đầu tiên của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Ngôn ngữ Bác Nhã được chọn lọc kỹ lưỡng từ 25 bản thảo gửi về, các chuyên gia của Viện cùng các cố vấn chuyên môn cấp cao đã tuyển chọn 13 bài viết chất lượng, phản ánh những vấn đề trọng tâm của đào tạo tiếng Trung ngắn hạn tại Việt Nam. Nội dung tập san tập trung vào bốn hướng:

Chủ đề 1: Chuẩn hóa năng lực giáo viên - Nền tảng chất lượng tương lai

Chủ đề 2: Tiếng Trung cho người Việt - Khắc phục khó khăn, nắm bắt hiệu quả

Chủ đề 3: Đổi mới phương pháp - Tối đa hóa hiệu quả dạy và khai thác tiềm năng người học

Chủ đề 4: Giải mã yếu tố ngôn ngữ - Làm chủ tiếng Trung từ căn bản

PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh, đại diện Hội đồng Khoa học Viện Bác Nhã, cho rằng ấn phẩm là nỗ lực tạo ra một kênh học thuật chuyên sâu, có giá trị tham khảo cho cả giới giảng dạy lẫn người học. Các nghiên cứu không chỉ có ý nghĩa lý thuyết mà còn mang tính ứng dụng, có thể giúp nâng cao chất lượng đào tạo, từ đó phục vụ nhu cầu học tập và làm việc trong bối cảnh hội nhập.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh, đại diện Hội đồng Khoa học Viện Bác Nhã, phát biểu tại sự kiện.

Công bố các thành viên mới của Hội đồng Khoa học viện

Một nội dung đáng chú ý của sự kiện là phần công bố thành viên mới của Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Ứng dụng Ngôn ngữ Bác Nhã. Theo đó, PGS.TS Cầm Tú Tài (Trưởng khoa Ngôn ngữ Trung Quốc, Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội) và PGS.TS Lưu Hớn Vũ (Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM) được mời giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng. GS.TS Nguyễn Văn Khang (Phó Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam) đảm nhiệm vị trí Cố vấn cấp cao. Ban tổ chức nhấn mạnh, sự tham gia của các học giả đầu ngành sẽ góp phần quan trọng trong việc định hướng hoạt động nghiên cứu, đào tạo và xuất bản của Viện trong giai đoạn tới.

Phát động chắp bút cho Tập san số 2

Ngay tại buổi lễ, Viện đã chính thức phát động phong trào viết bài cho Tập san khoa học số 2. PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh, đại diện Hội đồng Khoa học Viện Bác Nhã cho biết mong muốn nhận được sự tham gia rộng rãi của cộng đồng nghiên cứu cả nước, từ đó duy trì tính liên tục của hoạt động xuất bản và tạo diễn đàn mở cho học thuật tiếng Trung.

Lễ tổng kết và ra mắt Tập san số 1 kết thúc bằng tiệc tri ân, tạo dịp để khách mời, giảng viên và học viên giao lưu, chia sẻ và kết nối. Theo đánh giá của nhiều đại biểu, đây là sự kiện không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận thành quả mà còn khẳng định định hướng phát triển học thuật lâu dài của Viện Bác Nhã trong hệ sinh thái TMEDU.

Với sự khởi đầu thuận lợi này, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Ngôn ngữ Bác Nhã đang dần định hình vị thế trung tâm học thuật hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu - đào tạo Hán ngữ ngắn hạn, góp phần lan tỏa tri thức và nâng cao chất lượng giáo dục Hán ngữ ngắn hạn tại Việt Nam.