Video: Tổng thống Pháp chạy bộ vào buổi sáng tại công viên Trung Quốc

Tổng thống Pháp được nhìn thấy đang chạy bộ vào buổi sáng tại công viên Trung Quốc.

Người dùng trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu, một nền tảng tương tự Instagram của Trung Quốc đã đăng tải video và ảnh cho biết họ nhìn thấy Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng phụ tá và vệ sĩ chạy bộ trong công viên ở thành phố Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc.

Khi biết mọi người nhận ra mình, ông Macron giơ tay lên chào và cười tươi. Video cũng cho thấy ông Macron mặc áo dài tay, quần ngắn màu đen, thích hợp cho hoạt động chạy bộ.

Ngày 3/12, Tổng thống Pháp đến Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện chào đón nồng nhiệt Tổng thống Macron và phu nhân tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Chuyến thăm lần này tới Trung Quốc của ông Macron là cơ hội để củng cố sự ủng hộ cho lệnh ngừng bắn ở Ukraine cũng như thu hút thêm đầu tư từ Bắc Kinh.

Trong tuần qua, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết: "Chúng tôi đang trông cậy vào Trung Quốc, giống như chúng tôi, một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để gây sức ép lên Nga, để Nga và đặc biệt là Tổng thống Vladimir Putin có thể đồng ý ngừng bắn".

Tổng thống Pháp là một trong số ít nhà lãnh đạo đến thăm Trung Quốc lần thứ 4 kể từ khi nhậm chức vào năm 2017. Trước khi đến Thành Đô, ông Macron cũng tham gia cuộc gặp với Thủ tướng Lý Cường.

Tuần trước, hai chú gấu trúc khổng lồ Trung Quốc cho Pháp mượn được đưa về quê hương của chúng để nghỉ hưu tại khu bảo tồn động vật trong thành phố. Đại sứ quán Trung Quốc hứa sẽ sớm gửi thêm gấu trúc mới đến Pháp để thay thế cho cặp gấu trúc nổi tiếng đã rời đi.

Chính phủ Pháp cho biết chuyến thăm Thành Đô lần này của Tổng thống Macron khá đặc biệt, thực hiện theo nghi thức ngoại giao của Trung Quốc và nói thêm ông Macron đánh giá cao điều đó.