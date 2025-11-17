Ông Zelensky tới Pháp ký thỏa thuận phòng không, nhận máy bay, tên lửa

(VTC News) -

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang ở Paris để hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong bối cảnh Nga tăng cường hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa ở Ukraine.

"Một thỏa thuận lịch sử cũng đã được chuẩn bị với Pháp. Sẽ có sự tăng cường đáng kể năng lực không quân chiến đấu, phòng không và năng lực phòng thủ khác của chúng tôi. Theo lịch trình chuyến thăm, việc này sẽ diễn ra vào ngày 17/11", ông Zelensky cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 16/11.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải). (Ảnh: Reuters)

Trong nhiều tuần qua, Ukraine và Pháp thực hiện cuộc đàm phán để xem Paris có thể tiếp tục cung cấp hệ thống phòng không cho Kiev như thế nào. Điều này làm dấy lên câu hỏi về việc Pháp có thực ổn định nếu vẫn tiếp tục viện trợ cho Ukraine khi nước này cũng đang phải đối mặt với tình hình chính trị và ngân sách bất ổn.

Tháng trước, Tổng thống Macron cam kết cung cấp thêm máy bay chiến đấu Mirage, sau cam kết ban đầu về việc cung cấp 6 máy bay này và lô tên lửa đất đối không Aster 30 mới, do tập đoàn MBDA của châu Âu sản xuất, cho các tổ hợp phòng không SAMP/T do Kiev vận hành.

Tuy nhiên, Reuters dẫn nguồn cho hay, chuyến thăm lần này của ông Zelensky được cho sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho Kiev. Chuyến thăm có thể bao gồm một thỏa thuận hàng không chiến lược kéo dài 10 năm, báo hiệu việc cung cấp cho Kiev các máy bay chiến đấu Rafale đa năng do Dassault sản xuất.

Một số có thể đến trực tiếp từ kho dự trữ của Pháp, dù phần lớn sẽ là thỏa thuận dài hạn và là một phần trong nỗ lực của Ukraine nhằm tăng đội bay dài hạn lên 250 máy bay chiến đấu, bao gồm cả máy bay F-16 của Mỹ và Gripen của Thụy Điển. Việc vận hành máy bay phản lực tiên tiến sẽ mất nhiều thời gian, do chương trình đào tạo dành cho phi công rất nghiêm ngặt.

Trước đó, Pháp cùng với Anh từng thúc đẩy việc thành lập một liên minh gồm khoảng 30 quốc gia sẵn sàng gửi binh sĩ và khí tài đến Ukraine hoặc dọc theo biên giới phía tây của nước này sau khi thỏa thuận hòa bình với Nga được ký kết.

Trong cuộc họp báo trước chuyến thăm, văn phòng của Tổng thống Macron thông tin thêm mục đích của hoạt động lần này là "đưa ngành công nghiệp vũ khí xuất sắc của Pháp phục vụ cho quốc phòng của Ukraine".

Theo lịch trình của Tổng thống Pháp, ông Zelensky sẽ tham dự cuộc họp báo với sự tham gia của nhiều nhà sản xuất khác nhau, bao gồm cả Dassault, trước khi ký thư bày tỏ ý định và hợp đồng vào cuối ngày. Ngoài ra, diễn đàn riêng vào buổi chiều sẽ quy tụ nhiều công ty Ukraine và Pháp hoạt động trong lĩnh vực máy bay không người lái.