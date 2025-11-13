Vì sao ở miền Bắc mái nhà thường màu đỏ, còn ở miền Nam là màu xanh?

(VTC News) -

Nếu nhìn Hà Nội và TP.HCM từ trên cao, bạn sẽ thấy một sự tương phản thú vị, những mái nhà đỏ rực trải dài khắp Thủ đô, trong khi sắc xanh lại phủ khắp thành phố phương Nam. Màu sắc của mái nhà tưởng chừng là chi tiết nhỏ thực ra phản ánh rất nhiều điều về khí hậu, văn hóa và cả thói quen thẩm mỹ của từng vùng miền.

Miền Bắc có bốn mùa rõ rệt, với mùa hè nắng gắt và mùa đông lạnh giá. Chính đặc điểm khí hậu này khiến người dân nơi đây ưu tiên lựa chọn mái ngói đỏ hoặc tôn màu đỏ gạch. Màu đỏ, thuộc nhóm tone ấm, không chỉ phù hợp với thẩm mỹ truyền thống mà còn có khả năng giữ nhiệt tốt vào mùa lạnh, đồng thời hạn chế bức xạ nhiệt khi trời nắng. Ngói đỏ còn mang đến cảm giác gần gũi, thân thuộc, gợi nhớ đến những ngôi nhà truyền thống ở làng quê Bắc Bộ.

Ngược lại, miền Nam có khí hậu nóng ẩm quanh năm, hầu như không có mùa đông. Do đó, các gia đình thường chọn mái tôn màu xanh, xanh lam hoặc xanh nhạt, những gam màu dịu mát giúp giảm hấp thụ nhiệt. Màu xanh phản xạ ánh sáng Mặt trời tốt hơn màu đỏ, giúp không gian bên trong nhà mát mẻ và dễ chịu hơn. Ngoài ra, nhiều ngôi nhà ở miền Nam còn có sân thượng hoặc mái che phụ, kết hợp với tông mái sáng để tăng hiệu quả chống nóng.

Mái nhà miền Bắc thường là màu đỏ.

Mái nhà miền Nam thường là màu xanh.

Không chỉ do khí hậu, sự khác biệt trong lựa chọn màu mái còn phản ánh gu thẩm mỹ đặc trưng của từng vùng. Người miền Bắc thường ưa chuộng phong cách kiến trúc mang hơi hướng cổ điển. Mái ngói đỏ tượng trưng cho sự ấm cúng, bền vững và sang trọng, hình ảnh quen thuộc trong kiến trúc truyền thống từ đình, chùa đến nhà cổ.

Trong khi đó, người miền Nam lại có xu hướng thích sự tươi sáng, hiện đại và nhẹ nhàng. Những gam màu xanh, xám nhạt hay trắng bạc của mái tôn phản ánh tinh thần phóng khoáng, gần gũi với thiên nhiên. Mái nhà sáng màu cũng gợi cảm giác rộng mở, thoáng đãng, đúng với lối sống cởi mở, năng động đặc trưng của người phương Nam.

Bên cạnh yếu tố thực tế, màu mái nhà còn được nhiều gia đình cân nhắc dựa trên yếu tố phong thủy. Theo quan niệm Á Đông, màu đỏ tượng trưng cho hành Hỏa, biểu trưng của may mắn và thịnh vượng, nên được nhiều gia đình miền Bắc ưa chuộng. Ngược lại, màu xanh thuộc hành Mộc, hợp với khí hậu phương Nam và mang ý nghĩa sinh sôi, phát triển. Việc lựa chọn màu mái vì thế không chỉ mang yếu tố thẩm mỹ mà còn thể hiện mong muốn về sự hài hòa giữa con người và tự nhiên.

Ngày nay, khi vật liệu xây dựng ngày càng đa dạng, màu sắc mái nhà cũng phong phú hơn trước. Tuy nhiên, “màu vùng miền” vẫn được giữ gìn như một dấu ấn văn hóa. Mái đỏ ở miền Bắc và mái xanh ở miền Nam không chỉ phản ánh sự thích nghi với khí hậu, mà còn kể câu chuyện về lối sống, gu thẩm mỹ và tinh thần của con người nơi đó.

Từ sắc đỏ ấm áp của những mái ngói cổ kính ở Hà Nội, đến sắc xanh dịu mát của mái tôn ở Sài Gòn, mỗi màu sắc đều góp phần tạo nên bản sắc riêng cho từng miền đất. Và có lẽ, chính sự khác biệt ấy làm nên nét đẹp đa dạng, sinh động của kiến trúc Việt Nam.