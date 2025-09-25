Đóng

Lắp điện mặt trời mái nhà: Tiết kiệm chi phí và 'rào cản' thủ tục

(VTC News) -

Nhiều người dân muốn lắp đặt điện mặt trời mái nhà để tiết kiệm chi phí nhưng đắn đo về thủ tục khi phải đăng ký và thông báo cho nhiều cơ quan quản lý.

Hồng Thắm
