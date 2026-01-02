+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Vì sao loạt quán ăn ở trung tâm TP.HCM thi nhau đóng cửa, trả mặt bằng?
(VTC News) -
"Làn sóng" quán ăn ở trung tâm TP.HCM đóng cửa, trả mặt bằng chưa có dấu hiệu dừng lại, đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.
QUỲNH TRANG
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Làng gốm TP.HCM sôi động mùa tạo hình linh vật Tết Bính Ngọ 2026
07:03 02/01/2026
Đời sống
Vì sao loạt quán ăn ở trung tâm TP.HCM thi nhau đóng cửa, trả mặt bằng?
07:02 02/01/2026
VTC NEWS TV
Vết chó cắn đã lành, bé trai 14 tuổi vẫn không thoát bệnh dại
07:00 02/01/2026
Tin tức
Mỹ nhân Trung Quốc kết hợp Thái cực quyền với Taekwondo, đá gục 2 tên cướp
07:00 02/01/2026
Võ Thuật
Di chuyển 1 que diêm, phép toán này có thể trở nên đúng?
06:54 02/01/2026
Hỏi - Đáp
Giá vàng hôm nay 2/1/2026: Vàng thế giới tiếp tục giảm
06:51 02/01/2026
Tin giá vàng
Giá xăng dầu hôm nay 2/1/2026: Duy trì ổn định
06:47 02/01/2026
Thị trường
Top 10 công trình kỳ lạ nhất thế giới: Sáng tạo hay điên rồ?
06:44 02/01/2026
Tư liệu
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất: Arsenal vô địch lượt đi
06:42 02/01/2026
Bóng đá Anh
Cập nhật Ngoại Hạng Anh hôm nay: Sunderland cầm hòa Man City
06:37 02/01/2026
Bóng đá Anh
Độc đáo kiến trúc đình Ông Voi - nơi lưu giữ 10 đạo sắc phong ở phố cổ Hội An
06:30 02/01/2026
Đời sống
Cựu CEO về hưu làm HLV thể hình, tuổi U80 vẫn cơ bắp như thanh niên
06:30 02/01/2026
Chuyện bốn phương
Tài sản của 5 tỷ phú USD Việt Nam thế nào trong năm 2025?
06:30 02/01/2026
Doanh nhân
Những công trình khẳng định vị thế đất mỏ Quảng Ninh
06:15 02/01/2026
Tin nóng
Các mẫu cổng nhà mái Thái được ưa chuộng nhất hiện nay
06:09 02/01/2026
Bất động sản
Dự báo thời tiết ngày 2/1: Không khí lạnh bao trùm miền Bắc, đề phòng băng giá
04:30 02/01/2026
Thời tiết
Có gì trong dữ liệu Nga gửi Mỹ để chứng minh Ukraine tấn công nhà ông Putin?
23:32 01/01/2026
Thời sự quốc tế
Thảm kịch cháy quán bar ở Thụy Sĩ: Nghi do pháo hoa làm bén lửa trần nhà
23:19 01/01/2026
Thời sự quốc tế
Lập Ban Chỉ đạo triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
22:26 01/01/2026
Đầu Tư
Nhận lại 700 triệu đồng chỉ sau 1 ngày chuyển khoản nhầm
21:19 01/01/2026
Sống đẹp
Cháy xưởng sản xuất tranh ven sông ở Hà Nội ngày đầu năm mới
21:12 01/01/2026
Tin nóng
Podcast: Chào năm mới, khám phá Tết Độc - Dị - Lạ
21:05 01/01/2026
VTC NEWS TV
Cháy showroom ôtô ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi
21:03 01/01/2026
Tin nóng
Bắt 42 đối tượng, thu 'kho' vũ khí, 30.000 viên đạn: Bộ Công an gửi thư khen
20:58 01/01/2026
Bản tin 113
Vụ Nguyễn Thanh Hải: Từ 'hiệp sĩ' cứu người đến cưỡng đoạt có tổ chức
20:57 01/01/2026
VTC NEWS TV
Bóc trần vỏ bọc kinh hoàng của 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải
20:52 01/01/2026
VTC NEWS TV
TikToker Huỳnh Cao Cường bị bắt vì trục lợi việc giải cứu người Việt ở Campuchia
20:28 01/01/2026
Bản tin 113
Lời khai của 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải về việc cưỡng đoạt 16,7 tỷ đồng
20:01 01/01/2026
Bản tin 113
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ mở thêm 7 ngành mới
19:35 01/01/2026
Tin tức - Sự kiện
'Hiệp sĩ đường phố' Nguyễn Thanh Hải vừa bị bắt là ai?
19:24 01/01/2026
Bản tin 113