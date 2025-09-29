Đóng

Vì sao bão số 10 Bualoi quần thảo kéo dài bất thường?

(VTC News) -

Chuyên gia Lê Thị Xuân Lan phân tích bão số 10 Bualoi là hiện tượng dị thường, khi quần thảo 12 tiếng trên đất liền Thanh Hóa – Quảng Trị, gây thiệt hại cực lớn.

