Venezuela nâng cấp quan hệ ngoại giao với Italy

(VTC News) -

Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil cho biết Venezuela và Italy đạt được thỏa thuận nâng cấp các phái bộ ngoại giao song phương lên cấp đại sứ quán.

“Chúng tôi thống nhất thúc đẩy chương trình nghị sự song phương và nâng cấp các cơ quan đại diện ngoại giao lên cấp đại sứ. Những thông báo chính thức sẽ được đưa ra trong những ngày tới, cùng với việc thiết lập các kênh liên lạc cần thiết”, ông Gil viết trên Telegram hôm 12/1, sau cuộc trao đổi với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani.

Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil.

Theo ông Gil, trong cuộc trao đổi, ông cũng thông báo cho phía Italy về các cuộc tấn công gần đây nhằm vào Venezuela, khiến “hàng trăm dân thường và binh sĩ thiệt mạng”, đồng thời gọi đây là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Hai bên cũng thảo luận về tình hình quan hệ song phương hiện nay và thống nhất xây dựng một chương trình làm việc chung nhằm thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Venezuela gần đây trả tự do cho hai công dân Italia là Alberto Trentini và Mario Burlo. Italia đã cam kết nâng cấp quan hệ với Caracas để đáp lại.

Bộ trưởng Ngoại giao Italia Antonio Tajani cho biết trong số những người bị giam giữ không còn công dân nào chỉ mang quốc tịch Italia, dù vẫn còn hàng chục công dân mang hai quốc tịch Italia-Venezuela. Lãnh đạo Venezuela cho biết vào ngày 8/1 rằng họ sẽ trả tự do cho một số lượng đáng kể tù nhân, bao gồm cả công dân nước ngoài, như một cử chỉ thiện chí.

Trong khi đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hôm 12/1 cho biết bà đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về an ninh và cuộc chiến chống buôn bán ma túy.

"Tôi đã có một cuộc trò chuyện rất tốt với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chúng tôi đã thảo luận về nhiều chủ đề, bao gồm an ninh với sự tôn trọng chủ quyền của chúng tôi, giảm buôn bán ma túy, thương mại và đầu tư. Hợp tác và tham gia trong khuôn khổ tôn trọng lẫn nhau luôn mang lại kết quả", bà Sheinbaum nói trên kênh X.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cũng cho biết sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng khả năng can thiệp quân sự của Mỹ vào Mexico đã bị loại trừ.