Vay không thẩm định người thân: Tiện lợi nhưng dễ rước rủi ro

(VTC News) -

Khi khoản vay “dễ như trở bàn tay” trở thành nỗi lo

Anh Nguyễn Văn Lợi, tiểu thương ở Hà Đông (Hà Nội), từng vay vài triệu đồng qua một ứng dụng quảng cáo “vay không thẩm định, nhận tiền trong 5 phút” để đóng học phí cho con. Chỉ sau chưa đầy 20 phút, khoản tiền đã được chuyển về tài khoản. Nhưng một tháng sau, tổng số tiền anh phải trả cao hơn gần 50% so với khoản vay ban đầu.

“Ban đầu tôi nghĩ lãi suất chỉ vài phần trăm là hợp lý, nhưng đến kỳ thanh toán thì thấy nhiều loại phí phát sinh mà mình không hề biết trước” anh Lợi kể.

Câu chuyện của anh Lợi là ví dụ điển hình cho tình trạng người dân dễ bị hấp dẫn bởi các lời mời gọi quảng cáo, mà bỏ qua việc kiểm tra tính pháp lý và minh bạch của đơn vị cho vay. Nhiều người chỉ quan tâm “nhận tiền ngay” mà không đọc kỹ hợp đồng, dẫn đến việc phải gánh lãi suất và phí vượt xa khả năng dự tính.

Báo cáo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho thấy, hiện có hơn 200 website và ứng dụng cho vay trực tuyến đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó nhiều nền tảng không thuộc sự quản lý của cơ quan Nhà nước. Không ít người sau khi vay qua các kênh này rơi vào cảnh bị đe dọa, quấy rối khi chậm thanh toán, thậm chí bị lợi dụng thông tin cá nhân để gây áp lực trả nợ.

Đáng chú ý, nhóm khách hàng tìm đến hình thức vay này chủ yếu là công nhân, tiểu thương, lao động tự do những người chưa có lịch sử tín dụng hoặc không đủ điều kiện tiếp cận ngân hàng. Khi mất khả năng chi trả, họ dễ rơi vào vòng xoáy nợ chồng nợ, khiến nguy cơ mất an toàn tài chính cá nhân gia tăng.

Chọn đúng kênh vay để an tâm tài chính

Trước thực trạng đó, nhiều tổ chức tài chính chính thống đã phát triển các sản phẩm vay nhanh nhưng minh bạch, giúp người dân tiếp cận vốn an toàn hơn. Một trong số đó là F88 hệ thống gần 900 cửa hàng trên toàn quốc, chuyên cung cấp dịch vụ vay cầm cố tài sản như đăng ký xe máy, ô tô. Tại F88, mọi thông tin về lãi suất, thời hạn vay, phí dịch vụ đều được công khai rõ ràng. Khách hàng có thể dễ dàng tính toán chi phí trước khi quyết định, đồng thời được tư vấn kỹ lưỡng để lựa chọn phương án vay phù hợp với khả năng tài chính của mình.

Điểm khác biệt của F88 nằm ở mô hình vận hành minh bạch và được cấp phép hợp pháp. Toàn bộ hợp đồng được lưu trữ điện tử, đảm bảo tính pháp lý cho cả hai bên. Người vay có thể theo dõi hợp đồng, thanh toán hoặc đăng ký vay lại qua ứng dụng My F88 mà không cần đến cửa hàng. Với những khách hàng đã từng vay tại F88 có thể vay lại chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại không cần thẩm định lại tài sản, giúp tiết kiệm thời gian và thủ tục.

Sự phát triển của các kênh vay chính thống như F88 không chỉ mang lại giải pháp vốn kịp thời cho người dân, mà còn góp phần lành mạnh hóa thị trường tài chính tiêu dùng, giảm thiểu tác động tiêu cực của tín dụng đen và bảo vệ quyền lợi người vay.

Câu chuyện của anh Lợi là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc rằng không nên tin tuyệt đối vào những quảng cáo vay tiền hấp dẫn trên mạng. Trước khi quyết định vay, người dân cần tìm hiểu kỹ lưỡng về đơn vị cho vay, đọc rõ điều khoản hợp đồng và cân nhắc khả năng trả nợ của bản thân. Vay nhanh không đồng nghĩa với vay an toàn – chỉ khi lựa chọn đúng kênh vay minh bạch, hợp pháp và phù hợp với nhu cầu, người vay mới có thể đảm bảo an toàn tài chính cho mình và gia đình.

Trong tương lai, khi thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam tiếp tục mở rộng, việc người dân ưu tiên chọn các kênh vay minh bạch, hợp pháp sẽ là yếu tố then chốt để hạn chế tín dụng đen, bảo vệ an ninh kinh tế cá nhân và góp phần phát triển nền tài chính bền vững. Bởi suy cho cùng, vay vốn chỉ thực sự mang lại giá trị khi được sử dụng đúng mục đích, đúng nơi và đúng cách.