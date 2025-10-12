+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Vàng vượt 4.000 USD/ounce: Chuyên gia cảnh báo rủi ro
(VTC News) -
Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cảnh báo đây là thời điểm cực kỳ rủi ro cho nhà đầu tư, khi giá vàng “nhảy múa” dữ dội, vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce.
Thanh Nga
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Vàng vượt 4.000 USD/ounce: Chuyên gia cảnh báo rủi ro
09:22 12/10/2025
VTC NEWS TV
Công nghệ 12/10: MacBook Pro M5 sắp 'trình làng' với chip M5
09:18 12/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Caribe tăng tốc chuyển đổi xe điện: Mô hình xanh cho thế giới?
09:16 12/10/2025
Giao thông xanh
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
09:14 12/10/2025
Chính trị
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 13/10 và rạng sáng 14/10
09:11 12/10/2025
Cần biết
Vì sao đất hiếm tiếp tục thành tâm điểm căng thẳng thương mại Mỹ - Trung?
09:09 12/10/2025
Thế giới
NSND Xuân Bắc, Tự Long chủ trì đấu giá, thu 2,5 tỷ đồng giúp người dân vùng lũ
08:56 12/10/2025
Sao Việt
Ngắm Đà Lạt xưa và nay
08:20 12/10/2025
Đời sống
Phẫu thuật ‘nắn’ xương sườn giúp cô gái gen Z có vòng eo con kiến, giảm 15cm
07:54 12/10/2025
Chuyện bốn phương
Bảng giá xe Janus mới nhất tháng 10/2025
07:51 12/10/2025
Thị trường
Tổng thống Trump: Lầu Năm Góc phải dùng mọi nguồn quỹ để trả lương binh sĩ
07:50 12/10/2025
Thế giới
Công an trao trả iPhone 17 Pro Max cho hot girl Lào bị móc trộm
07:36 12/10/2025
Bản tin 113
Lịch cúp điện hôm nay ngày 12/10/2025 tại Thành phố Huế
07:04 12/10/2025
Cần biết
Uống nước chanh ấm vào mỗi sáng có tác dụng gì?
07:00 12/10/2025
Tư vấn
Tên lửa Hwasong-20-Bước nhảy vọt trong năng lực răn đe hạt nhân của Bình Nhưỡng
06:54 12/10/2025
VTC NEWS TV
Triều Tiên phô diễn dàn vũ khí khủng trong cuộc duyệt binh 10/10
06:52 12/10/2025
Quân sự
Những câu chuyện ấm tình đồng bào trong đợt lũ lụt ở miền Bắc
06:45 12/10/2025
Giới trẻ
Giá xăng dầu hôm nay 12/10: Tiếp tục giảm mạnh
06:44 12/10/2025
Thị trường
Đề xuất mới số lượng Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố
06:43 12/10/2025
Tin nóng
Giá vàng hôm nay 12/10: Vàng đi ngang sau khi lấy lại ngưỡng 4.000 USD/ounce
06:42 12/10/2025
Tin giá vàng
Vỡ mộng World Cup, CĐV Indonesia tấn công trọng tài
06:39 12/10/2025
Bóng đá Việt Nam
2 năm liền dính siêu bão, người trồng đào Nhật Tân, Hà Nội bật khóc lo mất Tết
06:30 12/10/2025
Thị trường
Làng đào Nhật Tân tan hoang sau lũ
06:30 12/10/2025
Đời sống
Võ sĩ MMA Việt Nam chỉ dùng 5 đòn đấm gục đối thủ sau 18 giây
06:30 12/10/2025
Võ Thuật
Cựu thần đồng Man Utd đập tan giấc mơ World Cup của Indonesia
06:00 12/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Dự báo thời tiết 12/10: Hà Nội ngày nắng, ngập lụt vẫn tiếp diễn ở xã ngoại thành
04:30 12/10/2025
Thời tiết
MMA Lion Championship: Cao thủ muay Việt Nam thua võ sĩ Thái Lan
23:49 11/10/2025
Võ Thuật
Hơn 907 tỷ đồng ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bởi bão lũ
23:15 11/10/2025
Tin nóng
Học trò Johnny Trí Nguyễn hạ gục cao thủ Campuchia, giành đai 'Thần võ độc tôn'
22:29 11/10/2025
Võ Thuật
Xuân Son bình phục hoàn toàn, sẵn sàng trở lại đội tuyển Việt Nam
22:09 11/10/2025
Bóng đá Việt Nam